Stankovići, ludo i nezaboravno: Tata Dejan video dva autogola, Filip super, Aleksandar starter

Duel na „Pjerluiđi Penco“ stadionu kršten je kao familijarni skup Stankovića . Braća su bila na terenu, a otac nije propustio priliku da ih posmatra sa tribina. Dejan se prvi put pojavio u javnosti otkako je napustio klupu Crvene zvezde i svedočio kako se Aleksandar (prvi put starter od povratka iz Briža) raduje pobedi nad Filipom , mada vredi istaći da je golman domaćina bio i te kako uticajan bez obzira na dve kapitulacije.

U prvoj je Tiram ubacio loptu u peterac, a u mrežu je skrenuo Matijas Moreno , da bi samo dva minuta kasnije, posle kornera gostiju, nespretno reagovao i napadač Akor Adams i to je bio kraj nadanja za Veneciju, koja je u prvom poluvremenu preko Liona Lauberbaha postigla gol, ali je poništen zbog ofsajda.

Način na koji je Venecija poklekla, iako je odolevala sve do desetak minuta pre kraja, spada maltene u domen naučne fantastike. Fenjeraš na tabeli je postigao dva autogola i tako sam sebi pucao u noge u trenucima kada se činilo da bi mogao da odoli. Pre odlučujućih trenutaka Filip Stanković je bio vrlo dobar, u prvom poluvremenu ukrotio zicere Boniju , reagovao na bočne lopte, bacao se u noge Tiramu . Taman kada je delovalo da Venecija može do iznenađenja, usledile su dve užasne reakcije njenih fudbalera.

Ako se ovo u Veneciji očekivalo, makar po pitanju ishoda, malo ko je mogao da pretpostavi da će Milan kod kuće pokleknuti u sudaru sa Bolonjom. Ne samo da je poražen, nego je i posramljen, pošto je primio četiri gola, što je prvi poraz ekipe u Seriji A pod komandom Rubena Amorima – 2:4.

Milan je igrao na mahove. Kako to inače radi ove sezone sa Portugalcem na klupi. Zna da zada udarac, ali način na koji ih prima stvara zebnju među navijačima pred subotnji gradski derbi. Ovakva ranjivost odbrane, matirane već 11 puta u sezoni (najviše od svih timova u TOP pet) ne sluti na dobro.

Ekipa za koju je igrao Strahinja Pavlović (svih 90 minuta) mučila se bez Luke Modrića (ušao tek u drugom delu), nije stvarala šanse napadaču Gonsalu Ramošu, ali makar ima spretnog Sisea, koji je postigao dva gola u kratkom periodu (13 minuta). Ne baš iz izgrađenih akcija, međutim, kada je lopta u mreži onda niko ne pita kako je tamo završila.

Milan je imao Sisea, ali realno gledano imao je toliko propusta u odbrani da to ni najbolji svetski treneri zajedno ne bi mogli da reše. Broj prilika koje je domaćin dozvolio Bolonji je zabrinjavajući i takav stav nagoveštavao je da domaćin nema čemu da se nada.

U junaka meča izrastao je Samuel Embangula koji je autorizovao prvi het-trik u profesionalnoj karijeri. Ujedno je postao tek drugi fudbaler koji je Milanu dao tri komada na San Siru u prvenstvu Italije, jer je 26. septembra 1998. to učinio Gabrijel Batistuta u opremi Fjorentine. Embangula je letos stigao u Bolonju na pozajmicu iz Verdera, gde je prošle sezone bio solidan – tri gola, četiri asistencije u Bundesligi – a isti učinak je ostvario pretprošle sezone igrajući za Juventus na terenima Serije A.

I sad het-trik. Uz podsećanje da mu je Rafaele Paladino dao šansu samo 14 minuta zbirno u dosadašnjem toku prvenstva. A ovaj se razgoropadio na čuvenom stadionu i potvrdio da je Bolonja neprijatan tim, jer nikog nije dobila kod kuće, a ovo joj je treće slavlje na strani.