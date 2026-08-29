Šampion ostaje kod kuće: Noris produžio ugovor sa Meklarenom do 2030. godine

Dvadesetšestogodišnji Noris je u tekućoj sezoni kao branilac titule imao nešto ‘’sporiji’’ početak, pošto su vozači Mercedesa i Ferarija beležili pobede i uspehe u samom vrhu. Međutim, uz nedavna unapređenja na ovogodišnjem bolidu Meklarena, Noris je trijumfovao na poslednje dve trke, u Mađarskoj i Holandiji, a nalazi se na četvrtom mestu u generalnom plasmanu sa 159 poena i ima 83 manje od lidera Andree Kimija Antonelija .

Noris ne krije zadovoljstvo zbog nastavka saradnje sa britanskim timom. "Meklaren je moj dom i veoma sam zadovoljan što sam potpisao novi ugovor koji će me zadržati u timu najmanje do 2030. godine. Kada sam pre devet godina započeo ovo putovanje, jasno sam znao koje ciljeve želim da ostvarim, da vratim Meklaren na vrh i osvajam šampionske titule. Taj cilj smo ostvarili, ali želimo još. Želimo da nastavimo da pobeđujemo i kao tim znamo da smo sposobni da to ostvarimo. Jedva čekam da ponovo sednem u bolid u Monci i veoma sam uzbuđen zbog onoga što budućnost donosi, kako do kraja ove sezone, tako i u godinama koje dolaze", istakao je Noris .

Šef Meklarena Andrea Stela, takođe se oglasio povodom nastavka saradnje sa Norisom.

"Lando je bio sastavni deo Meklarenovog puta i uspeha tokom proteklih devet godina i veoma nam je drago što ćemo nastaviti saradnju s njim najmanje do 2030. godine. On je izuzetan vozač koji kombinuje neverovatnu prirodnu brzinu sa zrelošću, konstantnošću i snažnom posvećenošću Meklarenu. Ali pre svega, on je posebna osoba koju svi u timu izuzetno cene. Otkako se pridružio Meklarenu kao deo našeg juniorskog programa, odrastao je zajedno sa nama i imao ključnu ulogu u vraćanju tima u sam vrh Formule 1. Ovo produženje ugovora pruža nam važan kontinuitet i dodatno učvršćuje naše poverenje u pravac kojim zajedno idemo. Sa njim i Oskarom znamo da možemo da računamo ne samo na jednu od najjačih vozačkih postava, već i na jedan od najujednačenijih i najpovezanijih timova u Formuli 1", naveo je Stela.

Noris će zajedno sa timskim kolegom Oskarom Pjastrijem činiti tandem Meklarena najmanje do 2028. godine, pošto Australijancu na kraju te sezone ističe trenutni ugovor. Sa druge strane, Norisu je prethodni ugovor isticao godinu dana ranije, odnosno na kraju 2027. godine. To bi značilo da će njih dvojica zajedno provesti čak šest sezona, pošto se Pjastri ekipi Meklarena pridružio 2023. godine.

Inače, Noris se ovim potezom pridružio Maksu Verstapenu i Šarlu Lekleru, koji takođe imaju ugovore sa svojim timovima, Red Bulom i Ferarijem, do kraja 2030. godine, koja je predviđena da bude poslednja pod trenutnim pravilnikom o pogonskim jedinicama. Šampionat Formule 1 nastavlja se narednog vikenda u Monci.

PIŠE: Maja Nakaradić