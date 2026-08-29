Neka se Zvezda pazi gruzijskog deteta: Kupio ga Arsenal, ali ostaje da igra Ligu konferencije
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 15:49
Tinejdžer Andria Bartišvili ide na Emirejts za 4.500.000 evra, ali tek nakon što postane punoletan
Jedan od šest rivala Crvene zvezde u Ligi konferencije biće gruzijska Iberija. Prilična nepoznanica, ali uz Inter Eskalades iz Andore, na papiru apsolutni autsajder protiv šampiona Srbije. Ipak, ne bi trebalo potcenjivati dvostrukog uzastopnog šampiona Gruzije, naročito nakon što je dogovorio višemilionsku prodaju svog talentovanog deta u Arsenal. Da, dobro ste pročitali.
Tinejdžer Andrija Bartišvili (17) postaće novi fudbaler šampiona Engleske, a Iberija 1999 će zaraditi 4.500.000 evra što će joj biti apsolutni rekord u prodajama fudbalera. Ali neće biti oslabljena za takmičenje u Ligi konferencije koje počinje 15. oktobra.
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Arsenal jeste zaključao talentovanog tinejdžera, ali će momak kojeg ne mogu da zaobiđu poređenja sa referentnom tačkom nove ere gruzijskog fudbala Hvičom Kvarachelijom ostati u Tbilisiju do narednog leta, odnosno punoletsva. Potom ga čeka ugovor sa Arsenalom oročen do 2031. godine.
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Igrao je Bartišvili ovog leta u kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Flore i Slovana iz Bratislave, učestvovao u dvomeču sa Larnom u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a u domaćem prvenstvu koje je došlo do 22. kola, Bartišvili je na 16 nastupa upisao po dva gola i dve asistencije.
Poslednjih meseci kao nadolazeći gruzijski talenat najavljivan je Tornike Kvarachelija, Hvičin 16-godišnji brat koji je član Dinamo Tbilisija, ali bi Bartišvili mogao da se ispostavi kao daleko veći potencijal.
Biće Andria prvi Gruzijac u istoriji Arsenala, a sudeći po načinu na koji Mikel Arteta forsira tinejdžere i gledajući primere Bukaja Sake, Itana Envanerija, Luisa Majlsa Skelija i Maksa Daumana, ako zaista vredi gruzijski tinjedžer bi u ne tako dalekoj budućnosti mogao da dobije šansu za rast uz prvi tim Arsenala.