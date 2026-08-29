Saša Ilić ostaje trener Partizana
Vreme čitanja: 2min | sub. 29.08.26. | 15:46
Podrška i inicijativa navijača urodila plodom
Posle poraza od Mladosti u Lučanim delovalo je da više nema nazad. Tom prilikom je Saša Ilić čak odbio da priča za Arenu sport posle utakmice. Bio je na ivici da napusti klupu Partizana, čak su čelnici kluba u zvaničnom saopštenju rekli da će i oni da napuste svoje pozicije zajedno sa Ilićem posle revanša sa Hetafeom. Međutim, nakon inicijative i podrške navijača, a i na osnovu viđenog na utakmici protiv španskog predstavnika Saša ilić je doneo odluku da ostane trener Partizana.
Vrlo osetljiv momenat je bio u kom je Ilić razmišljao o odlasku iz voljenog kluba. Zato je uprava kluba od njega tražila da ostane makar do meča sa Hetafeom, pa da se onda traži drugo rešenje. Bio bi preveliki rizik da Partizan ostane bez šefa struke u momentima kad ispada iz Evrope, a derbi sa Crvenom zvezdom se bliži. Saša je aktivno razgovarao sa Upravom, čak nije vodio treninge zbog toga, ali na kraju se najbolje završilo za sve.
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Jedna od najvećih legendi kluba iz Humske dobila je apsolutnu podršku svih da nastavi sa poslom, koliko god rezultati nisu dobri i atmosfera u timu ne baš idealna. Ilić je duže vreme ispoljavao nezadovoljstvo kako ekipa igra, nije delovao oduševljen ni tokom prelaznog roka i posle sramne igre u Lučanima mu se sve nakupilo.
Ostanak Ilića najverovatnije znači da i aktuelno rukovodstvo ostaje na svojim pozicijama. Kao i Ilić, i oni su se zaleteli sa odlukom. Istina, Skupština kluba najavljena je za kraj septembra, ali kako sada stvari stoje - Rasim Ljajić, Milka Forcan i Danko Lazović će još uvek voditi glavnu reč u klubu iz Humske. Radikalnih rezova ovog puta neće biti. Iz ove prizme, činili bi se kontraproduktivnim.