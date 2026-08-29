Farioli čeka napadača, ali prvo da uzme bodove protiv novajlije

Tako nešto je ovih dana pominjao i predsednik Andre Viljaš Boaš, rekavši da je potrebno "napraviti određenja prilagođavanja u finiši prelaznog roka".

"Predsednik i ja smo imali iscrpnu analizu situacije. Pričali smo prošle noći i nisam dobio nikakve nove vesti tokom dana, tako da situacija ostaje ista", rekao je trener Porta Frančesko Farioli.

19.00: (9,50) Akademimo Viseu (5,20) Porto (1,28)

Bez povređenog Samua, Porto u skorijem periodu mora u napadu da se osloni na Andrea Silvu i Deniza Gula. Farioli ne odbacuje mogućnost pojačanja.

"Biće potrebno još nekoliko nedelja da se Samu vrati u tim. Po mom mišljenju, nikad se ne radi o gledanju određenih pozicija, već pre stvaranju mozaika koji može da obezbedi različita scenarija. Ponekad mislimo da jedan igrač može da zameni drugog, ponekad je to direktna zamena, u drugoj situaciji vam je potrebno da nađete igrača koji može da pokriva i druge pozicije. Poslednji dani prelaznog roka su uvek ludi, mnogo toga može da se dogodi, ali to ne sme da nam skrene fokus sa utakmice. Očekujem veoma težak posao sa Akademikom, tim koji je će dati sve da uzme bodove", kaže Farioli.

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Mnogo se pričalo i o mogućem odlasku Viktora Froholda. Ništa još nije izvesno.

"Situacija je vrlo jasna, znamo cene igrača koji su ovde, to važi za sve koji žele da ih dovedu. Porto je skupocen butik. Da vidimo kako će proći ovih nekoliko dana. Od sdada pa do kraja meča, mobilni telefoni moraju da nam budu na Avio modu. Onda ćemo imati 48 sati da čujemo poslednje vesti sa transfer tržišta", kaže Farioli.

Akademika Viseu je na startu sezone iznenadila Benfiku odigravši 2:2, potom je izgubila kod kuće od Santa Klare (0:1), da bi u prošlom kolu ponovo igrala 2:2 na gostovanju Maritimu. Rezultat protiv Benfike je dovoljna opomena šampionu da ne sme biti opuštanja.

"Akademiko se dokazao, vidi se da ima jasan identitet. Hrabri su bez lopte, vole da pritisnu visoko, vrlo su organizovan tim. Posebno su opasni iz prekida, tako su već postigli tri gola. Predstavljaju drugačiji izazov, zato ćemo morati da prikažemo najbolju verziju Porta", zaključio je Farioli.

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PRIMEIRA, 4. KOLO

Petak

Rio Ave - Sporting 0:4 (0:4)

/Gonsalveš 5, Katamo 19, Suarez 26, 37/

Subota

16.30: (2,60) Alverka (3,10) Santa Klara (2,90) MR

16.30: (2,20) Aruka (3,40) Maritimo (3,30) MR

19.00: (9,50) Akademimo Viseu (5,20) Porto (1,28) MR

Nedelja

16.30: (2,35) Nasional (3,40) Estrela Amadora (3,00) MR

19.00: (2,40) Kasa Pija (3,10) Moreirense (3,20) MR

21.30: (2,20) Famalikao (3,30) Žil Visente (3,40) MR

Ponedeljak

21.15: (1,17) Benfika (8,00) Estoril (14,0) MR

21.45: (1,75) Braga (3,60) Vitorija Gimarais (4,90) MR

*** kvote su podložne promenama / MR - Mozzart Relax