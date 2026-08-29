Raspored Lige šampiona: Nikolić prvo na LASK, poslastica na startu, Real - Inter

UEFA je na svom sajtu zvanično objavila datume i satnicu za sve utakmice ligaškog dela Lige šampiona. Ako možemo da kažemo da žreb nimalo nije mazio Marka Nikolića i AEK, onda se mora priznati da je grčki šampion imao sreće što u prvom kolu nije dobio alu za protivnika nego austrijski LASK. Meč se igra osmog septembra od 18.45. Biće to dobra prilika da Nikolić i Luka Jović počnu takmičenje pobedom.

Istog dana kad AEK igra, biče poslastica prvog kola. Na Santijago Bernabeu od 21 čas igraju Real Madrid i Inter. Biće to prvi duel ova dva velikana još od sezonen 2021/22. Pored ovog susreta, biće interesantno i na Enfildu gde se Liverpul sastaje sa Atletiko Madridom. Zadnji put kad su igrali, bio je spektakl završen pobedom Liverpula (3:2).