Raspored Lige šampiona: Nikolić prvo na LASK, poslastica na startu, Real - Inter
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Vreme čitanja: 1min | sub. 29.08.26. | 15:17
Liverpul i Atletiko na Enfildu, Pari Sen Žermenu i Junajtedu najlakše
UEFA je na svom sajtu zvanično objavila datume i satnicu za sve utakmice ligaškog dela Lige šampiona. Ako možemo da kažemo da žreb nimalo nije mazio Marka Nikolića i AEK, onda se mora priznati da je grčki šampion imao sreće što u prvom kolu nije dobio alu za protivnika nego austrijski LASK. Meč se igra osmog septembra od 18.45. Biće to dobra prilika da Nikolić i Luka Jović počnu takmičenje pobedom.
Istog dana kad AEK igra, biče poslastica prvog kola. Na Santijago Bernabeu od 21 čas igraju Real Madrid i Inter. Biće to prvi duel ova dva velikana još od sezonen 2021/22. Pored ovog susreta, biće interesantno i na Enfildu gde se Liverpul sastaje sa Atletiko Madridom. Zadnji put kad su igrali, bio je spektakl završen pobedom Liverpula (3:2).
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Biće vatre i na jugu italije gde Napoli dočekuje Arsenal, dok će Komo istorijski prvi meč u najelitnijem takmučenju odigrati kao domaćin protiv Red Bul Lajpciga. Ima onih koje je žreb baš pomazio, kao na primer Pari Sen Žermen.
Aktuelni šampion Evrope u odbranu trona kreće sa domaćeg terena utakmicom protiv Slovana iz Bratislave, dok će Mančester Junajted na Old Trafordu igrati protiv Sabaha.
PRVO KOLO
DRUGO KOLO
TREĆE KOLO
ČETVRTO KOLO
PETO KOLO
ŠESTO KOLO
SEDMO KOLO
OSMO KOLO