Iraola sve više veruje riđem Špancu: Liverpul opet jurio minus i jedva izvukao živu glavu
Vreme čitanja: 10min | sub. 29.08.26. | 15:34
Notingem Forest dva puta vodio, ali na kraju osvojio samo bod
Neće biti lako Andoniju Iraoli da poveže sve karike na Enfildu i biće ovo težak tranzicioni period za njega i Liverpul, tu više nema nikakve dileme. Posle dve odigrane utakmice Redsi su osvojili isto toliko bodova i ponovo je na semaforu stajalo 2:2.
Posle remija na gostovanju Njukaslu prošlog vikenda, Liverpul je jedva izvukao živu glavu tokom premijere na svom Enfildu protiv tvrdoglavog Notingem Foresta koji je dva puta vodio, ali je na kraju morao da se zadovolji bodom. Možda je to na kraju i najrealniji ishod, posle svega viđenog tokom dva sata odličnog fudbala, ali sve to ipak pokazujed da je pre Iraolom i njegovim timom dug put do optimalnog nivoa timske igre što će neminovno uticati na rezultate i šanse da se vrati izgubljena titula. To se već i sada vidi, mada je još mnogo rano za donošenje velikih zaključaka.
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Liverpul je dva puta jurio minus i uspeo da ispliva na površinu, ali nije bio dovoljno jak, pa čak ni konkretan da bi ozbiljno zapretio i uzeo tri boda kod kuće. Posle dva poraza od Lidsa u razmaku od samo tri dana kod kuće - prvenstvo, pa Liga kup - Notingem Forest je pokazao znake reakcije, međutim teško da i Oliver Glazner može u potpunosti da bude zadovoljan samo jednim osvojenim bodom, naročito posle svega što se desilo u subotnjem matineu.
Ne može ni Iraola nikako da govori o preteranoj radosti, ali ako može nešto da mu pruži razlog za zadovoljstvo, onda je to da je očigledno dobio Viktora Munjoza. Riđi Španac dobija sve veće sunarodnikovo poverenje i ono se polako isplaćuje. Protiv Njukasla je počeo kao razerva i nedugo pošto je ušao izvukao je jedanaesterac koji je Dominik Soboslaj pretvorio u gol u čak devetom minutu nadoknade. Danas je bio starter i stigao je do prvenca u Premijer ligi i to na kakav način!
Igrao se 82. minut kada ga je Florijan Virc proigrao unutar kaznenog prostora, on je reagovao u maniru vrsnih “devetki” i napravio okret oko ose posle kojeg je raspalio loptu iz sve snage i matirao nemoćnog Maca Selsa.
Samo nekoliko trenutaka pre gola, Munjoz se premestio na desno krilo pošto je Kodi Gakpo zamenjen. Holanđanin je i sam odigrao vrlo dobru utakmicu, uprkos spekulacijama da bi do kraja prelaznog roka mogao u Totenhem ili Mančester Siti. Njegov prodor po desnoj strani je Aleksander Isak pretvorio u gol za 1:1 posle jednog časa fudbala. Ipak, kasnije ga je zamenio Rio Engumoa, ali je Španac preuzeo odgovornost na desnoj strani što se na kraju isplatilo.
Do momenta izjednačujućeg pogotka Liverpul je bio na “dobrom” putu ka porazu jer nije bilo rešenje za kompaktnu odbranu Notingem Foresta. Ozbiljna je nervoza zavladala među fudbalerima domaćeg tima od trenutka kada je Morgan Gibs Vajt zatresao mrežu sa kreča u 70. minutu, čime je potvrdio sasvim dobru utakmicu Šumara i bila je to suštinski nagrada za sav trud, pa čak i pravda zbog svih neiskorišćenih situacija u prvom poluvremenu.
Dosta kvalitetno poluvremenu odigrali su igrači Foresta. Do vođstva su stigli u 24. minutu kada je Dan Endoje iskoristio zbunjenost protivničke odbrane i pogodio metu sa levog boka. Cela situacija izazvala je reakciju VAR sobe pošto je golu prethodilo ispucavanje golmana Selsa i na prvu je delovalo da je u pitanju nedozvoljena pozicija, ali se ispostavilo da je sve bilo regularno, a Endoje je proigravanje Morgana Gibsa Vajta pretvorio u gol. Očigledno je da će Gibs Vajt i ove sezone biti udarna igla ovog tima i da će od njegovog raspoloženja možda i najviše zavisiti da li će Notingem moći da ima još jednu godinu iz snova.
Jedan od segmenata kojem će Andoni Iraola morati da podredi mnogo pažnje je odbrana. Očigledno je da štoperski tandeme Van Dajk – Arauho još nije stekao potrebnu sigurnost i mehanizme, jer to kako je poslednja linija Redsa izgledala, naročito u prvom delu, prilično je zabrinjavajuće. Gosti su suviše lako dolazili do protivničkog kaznenog prostora, čak i u situaciju da postignu i još koji gol više. Najbolju situaciju za to propustio je Igor Žezus u trećem minutu nadoknade, kada su samo Alisonova spretnost i pravovremenost sprečili goste da već na odmoru imaju dva gola prednosti.
Isti fudbaler je pripretio još dva puta tokom prvog dela, posle njega je to učinio i Endoje pre nego što je ipak savladao Alisona, a do pauze Notingemovi igrači su se propisno ispromašivali... Srećom po njih, nisu bili kažnjeni za to, bar ne dok 145.000.000 evra plaćeni Isak nije poravnao rezultat.
Pred Liverpulom je još dosta posla. Videćemo kako će ekipa izgledati kada dođe Bredli Barkola i kako će se on uklopiti u novi sastav, pa još sa etiketom najskuplje plaćenog fudbalera u istoriji Premijer lige, sa kojom se prošle godine nosio baš Isak... Za Notingem je bod možda i malo posle svega, u Liverpulu bi ozbiljna frka bila da se ovo izgubilo.
PREMIJER LIGA – 2. KOLO
Petak
Kristal Palas - Mančester Siti 1:4 (0:1)
/Donaruma 56ag - Haland 17, Šerki 54, 59/
Subota
Liverpul - Notingem Forest 2:2 (0:1)
/Isak 60, Munjoz 82 – Endoje 24, Gibs Vajt 70/
16.00: (2,15) Bornmut (3,40) Everton (3,40)
16.00: (1,85) Koventri (3,50) Hal (3,40)
18.30: (2,25) Totenhem (3,70) Njukasl (3,05)
Nedelja
15.00: (1,90) Čelsi (4,00) Brajton (4,00)
15.00: (2,60) Lids (3,30) Brentford (2,75)
15.00: (2,45) Sanderlend (3,30) Fulam (2,90)
17.30: (1,42) Mančester Junajted (4,70) Ipsvič (7,20)
Ponedeljak
21.00: (6,25) Aston Vila (4,10) Arsenal (1,55)
***Kvote su podložne promenama