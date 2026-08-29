Iraola sve više veruje riđem Špancu: Liverpul opet jurio minus i jedva izvukao živu glavu

Posle remija na gostovanju Njukaslu prošlog vikenda, Liverpul je jedva izvukao živu glavu tokom premijere na svom Enfildu protiv tvrdoglavog Notingem Foresta koji je dva puta vodio, ali je na kraju morao da se zadovolji bodom. Možda je to na kraju i najrealniji ishod, posle svega viđenog tokom dva sata odličnog fudbala, ali sve to ipak pokazujed da je pre Iraolom i njegovim timom dug put do optimalnog nivoa timske igre što će neminovno uticati na rezultate i šanse da se vrati izgubljena titula. To se već i sada vidi, mada je još mnogo rano za donošenje velikih zaključaka.

Neće biti lako Andoniju Iraoli da poveže sve karike na Enfildu i biće ovo težak tranzicioni period za njega i Liverpul, tu više nema nikakve dileme. Posle dve odigrane utakmice Redsi su osvojili isto toliko bodova i ponovo je na semaforu stajalo 2:2.

Liverpul je dva puta jurio minus i uspeo da ispliva na površinu, ali nije bio dovoljno jak, pa čak ni konkretan da bi ozbiljno zapretio i uzeo tri boda kod kuće. Posle dva poraza od Lidsa u razmaku od samo tri dana kod kuće - prvenstvo, pa Liga kup - Notingem Forest je pokazao znake reakcije, međutim teško da i Oliver Glazner može u potpunosti da bude zadovoljan samo jednim osvojenim bodom, naročito posle svega što se desilo u subotnjem matineu. Ne može ni Iraola nikako da govori o preteranoj radosti, ali ako može nešto da mu pruži razlog za zadovoljstvo, onda je to da je očigledno dobio Viktora Munjoza. Riđi Španac dobija sve veće sunarodnikovo poverenje i ono se polako isplaćuje. Protiv Njukasla je počeo kao razerva i nedugo pošto je ušao izvukao je jedanaesterac koji je Dominik Soboslaj pretvorio u gol u čak devetom minutu nadoknade. Danas je bio starter i stigao je do prvenca u Premijer ligi i to na kakav način! Igrao se 82. minut kada ga je Florijan Virc proigrao unutar kaznenog prostora, on je reagovao u maniru vrsnih “devetki” i napravio okret oko ose posle kojeg je raspalio loptu iz sve snage i matirao nemoćnog Maca Selsa.

Samo nekoliko trenutaka pre gola, Munjoz se premestio na desno krilo pošto je Kodi Gakpo zamenjen. Holanđanin je i sam odigrao vrlo dobru utakmicu, uprkos spekulacijama da bi do kraja prelaznog roka mogao u Totenhem ili Mančester Siti. Njegov prodor po desnoj strani je Aleksander Isak pretvorio u gol za 1:1 posle jednog časa fudbala. Ipak, kasnije ga je zamenio Rio Engumoa, ali je Španac preuzeo odgovornost na desnoj strani što se na kraju isplatilo.

Do momenta izjednačujućeg pogotka Liverpul je bio na “dobrom” putu ka porazu jer nije bilo rešenje za kompaktnu odbranu Notingem Foresta. Ozbiljna je nervoza zavladala među fudbalerima domaćeg tima od trenutka kada je Morgan Gibs Vajt zatresao mrežu sa kreča u 70. minutu, čime je potvrdio sasvim dobru utakmicu Šumara i bila je to suštinski nagrada za sav trud, pa čak i pravda zbog svih neiskorišćenih situacija u prvom poluvremenu.