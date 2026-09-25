Šampion stiže u Loznicu, prilika da se napuni Lagator, mali beogradski derbi u Šumicama

Teško će zeleno-beli uspeti da se odupru Beograđanima, ali oprez u taboru kluba iz Humske.

“Dobro smo otvorili domaće prvenstvo, slavili protiv dve odlične ekipe, ali ne smemo da se opustimo. Loznica je pokazala borbenost i karakter u prethodna dva kola i sigurno je da nećemo lako uzeti bodove na njihovom terenu. Ekipa su koja ima čvrstu odbranu, dok u fazi napada mnogo toga zavisi od njihovog srednjeg beka, koji je veoma kvalitetan igrač i odlično organizuje igru, sa mnogo napadačkih kombinacija. Kada igramo u gostima moramo dodatno da budemo oprezni, jer sve ekipe vide šansu za bodove na svom terenu”, rekao je Gonzales.

Subota, 18.00: (1,70) Kil (8,00) Flensburg (2,55)

Desno krilo Lazar Anđelković blistao je protiv Dinama sa 11 postignutih golova i odneo MVP priznanje, a očekuje teško gostovanje u hali Lagator.

“Loznica ima iskusnu ekipu sa puno dobrih igrača, tako da ne treba da se potceni. Mislim da mogu da pruže dobar otpor, pogotovo na domaćem terenu. Nama je utakmica protiv Loznice prvo gostovanje u ARKUS ligi i moramo da ostanemo fokusirani do poslednjeg minuta kako bismo ostvarili još jednu pobedu”, istaklo je desno krilo crno-belih.

Sat i po ranije pred malim ekranima (18.00, Arena Sport 10) igra se mali beogradski derbi, prvi put u istoriji sastaju se Lavovi i Crvena zvezda. Oba tima iz našeg glavnog grada dele istu dvoranu, Šumice. Crveno-beli su neporaženi u prva dva kola, osvojili su tri boda, a sa eventualno nova dva istakli bi kandidaturu da se umešaju u borbu za plej-of. S druge strane, opstanak je prioritet za tim Zorana Todića koji je na premijeri lako dobio Šamot na svom terenu, dobro se držao proteklog vikenda u Šapcu do poslednjih desetak minuta, ali je na kraju Metaloplastika upisala dva boda.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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ARKUS LIGA – 3. KOLO

Petak

18.00: Lavovi – Crvena zvezda

19.30: Loznica – Partizan

Subota

19.00: Jugović – Vojvodina

19.00: Radnički – Metaloplastika

Nedelja

18.30: Železničar – Šamot

Ponedeljak

18.00: Dinamo Pančevo - Dubočica