Sinančević osmi u Evropi

Šampionsku titulu i zlatnu medalju osvojio je Italijan Leonardo Fabri, koji je prebacio impresivnih 22,31 metara. Italijansko slavlje u Birmingemu upotpunio je njegov sunarodnik Zejn Vir, kome je pripalo srebro sa rezultatom od 21,12 metara. Bronzanu medalju osvojio je reprezentativac Švedske Viktor Peterson, koji je kuglu bacio 20,97 metara.