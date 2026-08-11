Sinančević osmi u Evropi
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Vreme čitanja: 1min | uto. 11.08.26. | 00:36
Najdalje što je bacio hitac je 20,02 metra
Srpski atletičar u bacanju kugle Armin Sinančević zauzeo je osmo mesto u finalu Evropskog prvenstva u Birmingemu.
Sinančević je do osmog mesta u izuzetno jakoj konkurenciji stigao sa najdaljim hitcem od 20,02 metra.
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Šampionsku titulu i zlatnu medalju osvojio je Italijan Leonardo Fabri, koji je prebacio impresivnih 22,31 metara. Italijansko slavlje u Birmingemu upotpunio je njegov sunarodnik Zejn Vir, kome je pripalo srebro sa rezultatom od 21,12 metara. Bronzanu medalju osvojio je reprezentativac Švedske Viktor Peterson, koji je kuglu bacio 20,97 metara.
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Armin Sinančević
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