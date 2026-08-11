Sinančević osmi u Evropi

Vreme čitanja: 1min | uto. 11.08.26. | 00:36

Najdalje što je bacio hitac je 20,02 metra

Srpski atletičar u bacanju kugle Armin Sinančević zauzeo je osmo mesto u finalu Evropskog prvenstva u Birmingemu.

Sinančević je do osmog mesta u izuzetno jakoj konkurenciji stigao sa najdaljim hitcem od 20,02 metra.

Izabrane vesti

Šampionsku titulu i zlatnu medalju osvojio je Italijan Leonardo Fabri, koji je prebacio impresivnih 22,31 metara. Italijansko slavlje u Birmingemu upotpunio je njegov sunarodnik Zejn Vir, kome je pripalo srebro sa rezultatom od 21,12 metara. Bronzanu medalju osvojio je reprezentativac Švedske Viktor Peterson, koji je kuglu bacio 20,97 metara.

tagovi

Armin Sinančević
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest