Slovenački bombarder i zvanično u Vojvodini

Rekonstrukcija Vojvodine naredne sezone, bitno podmlađena, sa novim snagama i novim kormilarom Milutinom Lučićem koji je zamenio Vladana Matića. Kao što ste mogli da pročitate na stranicama Mozzart Sporta još prošlog meseca, Nik Ćirović je novi rukometaš Novosađana.

Tim sa Slane bare je zvanično predstavio levog beka koji je prošao čuvenu školu Celja, a prošlu polusezonu je igrač rođen 2002. godine ostavio odličan utisak u Metaloplastici. Postigao je 70 golova na 10 utakmica. Odlikuje ga razoran šut i biće veliko pojačanje Lala naredne sezone u bitno promenjenoj spoljnoj liniji tima.