Slovenački bombarder i zvanično u Vojvodini
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 10:51
Tim sa Slane bare predstavio levog beka Nika Ćirovića kao drugog novajliju ovog leta
Rekonstrukcija Vojvodine naredne sezone, bitno podmlađena, sa novim snagama i novim kormilarom Milutinom Lučićem koji je zamenio Vladana Matića. Kao što ste mogli da pročitate na stranicama Mozzart Sporta još prošlog meseca, Nik Ćirović je novi rukometaš Novosađana.
Tim sa Slane bare je zvanično predstavio levog beka koji je prošao čuvenu školu Celja, a prošlu polusezonu je igrač rođen 2002. godine ostavio odličan utisak u Metaloplastici. Postigao je 70 golova na 10 utakmica. Odlikuje ga razoran šut i biće veliko pojačanje Lala naredne sezone u bitno promenjenoj spoljnoj liniji tima.
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Pre Ćirovića, Vojvodina je predstavila mladog pivota Luku Panića iz Kikinde, a sve je dogovoreno sa povratnikom u srpski rukomet, Danilom Radovićem, nekadašnjim rukometašem pančevačkog Dinama, koji je posle dve godine u nemačkom Mindenu prošlu sezonu propustio zbog komplikovane operacije ramena.
Vojvodina je, nažalost po srpski rukomet, odustala od igranja Lige Evrope, pa se spustila stepenicu niže u EHF kup, takmičenje koje je osvojila pre tri godine.
Lale su produžile saradnju sa pivotom Brankom Predovićem, desnim bekom Milanom Milićem, desnim krilom Franom Miletom i golmanom Lukom Arsenićem, dok u taboru Vojvodine ostaju i Luka Lazić, Vojin Čabrilo i Kosta Dizdar, uz povratak na teren posle godinu dana od operacije ramena supertalantovanog levog beka, Đorđa Draška.
Crveno-beli dres Vojvodine više neće nositi Mladen Krsmančić (Loznica), Matija Nikolić (Olimpijakos), Juga Enomoto (Đer), Andrija Stankov (Nekse), Miljan Pušica, Miljan Vukovljak, Milan Jovanović, Bojan Rađenović i Belorus Vijačeslav Soldatenko.
Novosađani u četvrtak počinju pripreme za narednu sezonu, a od 1. avgusta se sele na Zlatibor.