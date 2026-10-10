Šokantan poraz Voše u Kragujevcu, Šapčani izgubili prvi bod

Davidović je šutirao 9/9, šest golova Đerića , a po četiri Miloša Barudžića i Aleksandra Milićevića , uz devet odbrana Ivana Mihajlova u pobedničkom timu. Kod Vojvodine ni 13 pogodaka Hrvata Milete (6/6 sa sedam metara) nije bilo dovoljno makar za bod. Kapiten Marko Srdanović je postigao pet pogodaka, dok su golmani bili veoma loši, samo tri odbrane Koste Dizdara .

Domaćin je vodio veći deo meča. Blistao je na crti iskusni Veljko Davidović , odličan je bio i levoruki Luka Đerić , uz odbrane Ivana Mihajlova . Voša je imala raspoloženog samo Frana Miletu . U finišu je mladi Aleksa Radenković dao impuls gostima. Tim Milutina Lučića je prišao na samo gol minusa, ali je levi bek Alen Horvat na 45 sekundi pre kraja rešio pitanje pobednika.

Dinamo je ušao u ritam pobeda posle lošeg starta, doduše zbog teškog rasporeda. Tim Nikole Janevskog je pobedio Jugović u Kaću sa 24:19. Domaćin je jedini bez boda posle pet kola. Andrej Petrić i Strahinja Ilić su postigli po šest golova za goste, dok je Leo Feješ dao pet, od toga tri sa sedam metara. Šest odbrana Nikole Zorića, a dve Miloša Kovačevića.

U ekipi Gorjana Spahića se istakao golman Aleksa Bogunović sa 17 odbrana, dok je Aleksandar Rudić dao sedam golova.

Šamot je kralj remija. I dalje je bez pobede, ali je i treći put odigrao nerešeno. Zaustavio je Metaloplastiku u Aranđelovcu – 32:32. Malo je falilo da domaćin uzme i drugi bod, ali 11 sekundi pre kraja Mirko Đurović je postigao gol za tim Davida Rašića. Kod domaćina devet golova Radana Kovačevića, a pet Veljka Prekovića. Kod Šapčana najmlađi su bili u prvom planu. Sedam golova Vukašina Pavlovića, šest Filipa Markovića, dok se Dimitrije Bukvić pet puta upisao u strelce, uz sedam odbrana Nikole Ćirovića.

Loznica i dalje čeka na prvu pobedu u eliti. Debitant u ARKUS ligi je gubio sa tri gola razlike na svom terenu od Dubočice na četiri i po minuta pre kraja, ali su u finišu Matija Lakić i Mladen Krsmančić doneli bod zeleno-belima – 32:32. Kod domaćina čak 12 golova Stefana Ilića, dok su kod Leskovčana Vanja Nikolić i Lazar Pavlović dali po šest, a Andrija Atanasković i Aleksandar Pavlović po pet.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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ARKUS LIGA – 5. KOLO

Petak

Lavovi – Partizan 27:40 (14:24)

Subota

Jugović – Dinamo Pančevo 19:24 (8:10)

Šamot – Metaloplastika 31:31 (15:15)

Loznica – Dubočica 32:32 (16:16)

Radnički Kragujevac – Vojvodina 33:31 (16:14)

Ponedeljak

18.00: Železničar Niš – Crvena zvezda