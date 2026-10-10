Žakelj posle poraza: Nijednu utakmicu nismo odigrali u punom sastavu

Budućnost nakon teškog poraza u Evrokupu, nije uspela da se u pravom svetlu pokaže na gostovanju protiv Crvene zvezde. Čini se da su Podgoričani na kraju mogli i da izgube sa većom razlikom, sa obzirom da su domaćini konstantno dominirali utakmicom.

Nakon meča, trener gostiju Andrej Žakelj nije krio nezadovoljstvo pristupom svojih igrača, posebno u prvih 20 minuta. Slovenački stručnjak govorio je i o problemima sa povredama, ali i pozitivnim stvarima koje je video uprkos porazu.

"Čestitke domaćinu. Mislim da su tokom cele utakmice bili bolji, pogotovo u prvom poluvremenu. Naša koncentracija i energija u prvom delu nisu bile na potrebnom nivou. U nekim stvarima koje smo se dogovorili bili smo previše mekani, pogotovo u pojedinim duelima. Bez kontakta je teško braniti se protiv tako kvalitetnog tima kao što je Zvezda“.