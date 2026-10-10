Žakelj posle poraza: Nijednu utakmicu nismo odigrali u punom sastavu
Vreme čitanja: 2min | sub. 10.10.26. | 23:47
Trener Budućnosti osvrnuo se na igru protiv Crvene zvezde, ali i na probleme zbog kojih njegova ekipa kasni sa uigravanjem
Budućnost nakon teškog poraza u Evrokupu, nije uspela da se u pravom svetlu pokaže na gostovanju protiv Crvene zvezde. Čini se da su Podgoričani na kraju mogli i da izgube sa većom razlikom, sa obzirom da su domaćini konstantno dominirali utakmicom.
Nakon meča, trener gostiju Andrej Žakelj nije krio nezadovoljstvo pristupom svojih igrača, posebno u prvih 20 minuta. Slovenački stručnjak govorio je i o problemima sa povredama, ali i pozitivnim stvarima koje je video uprkos porazu.
"Čestitke domaćinu. Mislim da su tokom cele utakmice bili bolji, pogotovo u prvom poluvremenu. Naša koncentracija i energija u prvom delu nisu bile na potrebnom nivou. U nekim stvarima koje smo se dogovorili bili smo previše mekani, pogotovo u pojedinim duelima. Bez kontakta je teško braniti se protiv tako kvalitetnog tima kao što je Zvezda“.
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Ipak, Žakelj je bio zadovoljniji reakcijom ekipe u nastavku, iako je naglasio da problemi sa sastavom ne mogu da budu opravdanje za nedostatak energije.
"Mislim da smo u drugom poluvremenu u pojedinim momentima pokazali karakter. Neki igrači su doneli novu energiju i sa te strane mogu da budem zadovoljan. Bili smo bez Morgana, dok se Kovliar, Megi i Slavković vraćaju nakon povreda. Imamo određenih problema, ali to ne može da bude alibi za pristup i energiju".
Uprkos porazu, trener Budućnosti izdvojio je i nekoliko pozitivnih stvari, posebno u napadu.
"Mislim da smo odigrali mnogo bolje nego u prethodnim mečevima. Imali smo 21 skok u napadu, što je pre svega pokazatelj želje. Dakle, ima pozitivnih stvari, ali moramo sve da analiziramo, budemo bolji i nastavimo dalje".
Govorio je i o razlici između prošlosezonske i sadašnje ekipe, istakavši da Budućnost još nije dostigla željeni nivo uigranosti zbog kasnog okupljanja i brojnih povreda.
"Mislim da kasnimo sa uigravanjem jer smo imali osam igrača u reprezentacijama. Tek 3. ili 4. septembra okupili smo se zajedno. Uz to smo imali i problema sa povredama, pa nijednu utakmicu, računajući i pripremni period, nismo odigrali u punom sastavu. To se vidi i na terenu, jer imamo dobrih momenata, ali i onih veoma loših".
Za kraj, slovenački stručnjak poručio je da će njegovom timu biti potrebno još vremena, posebno novim igračima koji se tek prilagođavaju.
"Nekim igračima je potrebno više vremena da se uklope i moramo da budemo strpljivi. Kao što sam rekao još tokom pripremnog perioda, formu ćemo morati da tražimo kroz zvanične utakmice. Nemamo mnogo vremena za trening, ali mislim da je ovoj ekipi potrebno još malo vremena. Verujem da i novi igrači mogu i moraju mnogo bolje“.