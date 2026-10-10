Cirkuski ambijent u Madridu! Real nekako preživeo Vinijevu glupost, Embape sve promašio (VIDEO)

Luda utakmica u Madridu, pregršt uzbuđenja i na kraju minimalna pobeda Real Madrida, šesta u sezoni - 1:0. Igrali su Blankosi protiv uvek neugodnog Viljareala, koji je često poslednjih godina umeo da im 'zaprži čorbu', ali igrali su i protiv jedne svoje zvezde što kao da je na momenat izgubila razum. Mnogo je teško objasniti ono što je Vinisijus Žunior uradio u 71. minutu, a ne uvrediti ga na intelektualnom planu.

Ono što niko nije video, oni jesu: Vinisijus Žunnior u velikoj želji da bude briži od defanzivaca Viljareala i i stigne da završni kontru, povukao je za kosu Nejtana Salibu?! Glavni arbitar nije imao ni najmanju dilemu kada je pogledao snimak - crvani karton kao kuća. Brazilac se čak drznuo da protestuje?!

Osim što je ostavio saigrače na cedilu u ovom teškom meču, izvesno je da to neće biti najgore od svega. Kraljevići su uspeli da zadrže taj gol prednosti, da sačuvaju tri boda na Santijago Bernabeuu, ali gotovo je izvesno da će u El Klasiko s Barselonom morati bez Vinija. Pravila su jasna: težak prekršaj, nesportski, bez jasno izražene želje da igrač startuje na loptu, podrazumeva najmanje dve utakmice suspenzije. Imajući u vidu da Madriđani u narednom kolu igraju sa Seviljom, odnosno da posle toga idu na Kamp Nou - situacija je jasna i prilično loša za Real i Žozea Murinja. Pogotovo što je teško oteti se ustisku da u Madridu trenutno vlada cirkuska atmosfera. Ovakav crveni karton, Murinjovo utrčavanje na teren, problematična situacija u svlačionici, mediji i publika koji se okreću protiv najvećih zvezda... Sve zbirno nikako ne obećava pred najveću utakmicu u španskom fudbalu. I još jedan utisak: Žoze ima sve razloge ovog sveta da bude zabrinut pred taj okršaj.

Nije isključeno da je ovakav Vinisijusov potez delimično izazvan usled sedenja na klupi sve do 52. minuta. Mada ga je sve vreme uzimao u zaštitu, Murinjo kao da je rešio da noćas posluša glas publike (ankete u madridskim medijima) - na levu stranu od starta gurnuo Jana Diomandea, očito izazvavši frustraciju kod brazilske zvezde. U jednu ruku, za Real je ispalo dobro, skupoceno pojačanje iz Lajpciga rešilo je utakmicu pogotkom u 62. minutu, no s druge strane, sve viđeno na ovom meču samo će dodatno produbiti probleme na realciji navijači - Vinisijus Žunior. Da sve bude gore po atmosferu i celokupnu sliku oko kluba, Real nije izgledao ništa bolje nego pre ove reprezentativne pauze. Štaviše, prvih 45 minuta bilo je ispod svakog standarda, što je Bernabeu prepoznao i poslao poruku: orkestrirani zvižduci ispratili u svlačinocu i legendarnog stručnjaka i njegove pulene. Osim dve prilike Kilijana Embapea, domaćin gotovo ništa nije napravio...

Poslavši na teren Vinisijusa umesto Trenta Aleksander Arnolda, Portugalac je promenio dosta toga. Diomande prešao desno, Valverde se pomerio na mesto denog beka, Belingem se spustio u srce veznog reda, a Guler otišao na njegovo mesto. Madriđani su u ovakvoj postavci uspeli da dođu do tog zlata vrednog gola...