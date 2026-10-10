Cirkuski ambijent u Madridu! Real nekako preživeo Vinijevu glupost, Embape sve promašio (VIDEO)
Vreme čitanja: 15min | sub. 10.10.26. | 23:13
Kraljevski klub ne izgleda bolje nego pre reprezentativne pauze, Murinjo treba da se plaši El Klasika
Luda utakmica u Madridu, pregršt uzbuđenja i na kraju minimalna pobeda Real Madrida, šesta u sezoni - 1:0. Igrali su Blankosi protiv uvek neugodnog Viljareala, koji je često poslednjih godina umeo da im 'zaprži čorbu', ali igrali su i protiv jedne svoje zvezde što kao da je na momenat izgubila razum. Mnogo je teško objasniti ono što je Vinisijus Žunior uradio u 71. minutu, a ne uvrediti ga na intelektualnom planu.
Pri rezultatu 1:0 za domaćina Džud Belingem dao se u beg, lako po prošao po levom boku, ušao u šesnaesterac, poslužio Vinija kao na tacni i svi na stadionu bili su ubeđeni da je to 2:0, da je sve rešeno. Međutim kratko je potrajala radost Brazilca i njegovih saigrača, kojima se na terenu pridružio čak i Žoze Murinjo. Pritrčao je Portugalac da podrži jednog od svojih najvažnijih igrača, slavio u buketu zajedno sa igračima, dok se iz VAR sobe nisu oglasili pomoćnici Isidra Dijaza.
Izabrane vesti
Ono što niko nije video, oni jesu: Vinisijus Žunnior u velikoj želji da bude briži od defanzivaca Viljareala i i stigne da završni kontru, povukao je za kosu Nejtana Salibu?! Glavni arbitar nije imao ni najmanju dilemu kada je pogledao snimak - crvani karton kao kuća.
Brazilac se čak drznuo da protestuje?!
Osim što je ostavio saigrače na cedilu u ovom teškom meču, izvesno je da to neće biti najgore od svega. Kraljevići su uspeli da zadrže taj gol prednosti, da sačuvaju tri boda na Santijago Bernabeuu, ali gotovo je izvesno da će u El Klasiko s Barselonom morati bez Vinija. Pravila su jasna: težak prekršaj, nesportski, bez jasno izražene želje da igrač startuje na loptu, podrazumeva najmanje dve utakmice suspenzije. Imajući u vidu da Madriđani u narednom kolu igraju sa Seviljom, odnosno da posle toga idu na Kamp Nou - situacija je jasna i prilično loša za Real i Žozea Murinja. Pogotovo što je teško oteti se ustisku da u Madridu trenutno vlada cirkuska atmosfera.
Ovakav crveni karton, Murinjovo utrčavanje na teren, problematična situacija u svlačionici, mediji i publika koji se okreću protiv najvećih zvezda... Sve zbirno nikako ne obećava pred najveću utakmicu u španskom fudbalu.
I još jedan utisak: Žoze ima sve razloge ovog sveta da bude zabrinut pred taj okršaj.
Nije isključeno da je ovakav Vinisijusov potez delimično izazvan usled sedenja na klupi sve do 52. minuta. Mada ga je sve vreme uzimao u zaštitu, Murinjo kao da je rešio da noćas posluša glas publike (ankete u madridskim medijima) - na levu stranu od starta gurnuo Jana Diomandea, očito izazvavši frustraciju kod brazilske zvezde.
U jednu ruku, za Real je ispalo dobro, skupoceno pojačanje iz Lajpciga rešilo je utakmicu pogotkom u 62. minutu, no s druge strane, sve viđeno na ovom meču samo će dodatno produbiti probleme na realciji navijači - Vinisijus Žunior.
Da sve bude gore po atmosferu i celokupnu sliku oko kluba, Real nije izgledao ništa bolje nego pre ove reprezentativne pauze. Štaviše, prvih 45 minuta bilo je ispod svakog standarda, što je Bernabeu prepoznao i poslao poruku: orkestrirani zvižduci ispratili u svlačinocu i legendarnog stručnjaka i njegove pulene.
Osim dve prilike Kilijana Embapea, domaćin gotovo ništa nije napravio...
Poslavši na teren Vinisijusa umesto Trenta Aleksander Arnolda, Portugalac je promenio dosta toga. Diomande prešao desno, Valverde se pomerio na mesto denog beka, Belingem se spustio u srce veznog reda, a Guler otišao na njegovo mesto.
Madriđani su u ovakvoj postavci uspeli da dođu do tog zlata vrednog gola...
Razigrao se Viljareal posle toga, napravio nekoliko prilika i poluprilika, zabeležio neke opasne udarce izvan kaznenog prostora, no Tibo Kurtoa imao je svoje veče. Sve je to uspešno krotio.
Isto tako i Peter Gulači je blistao na drugoj strani. Još najmanje u dva navrata spustio je rampu Embapeu. Evo tih situacija:
Real Madrid u sredu putuje u Rim, na megdan Murinjovom bivšem klubu - Romi. Za vikend igra protiv Sevilje kod kuće, sledi zatim još jedan susret Lige šampiona, protiv RB Lajpciga, i onda toliko pominjeani El Klasiko u nedelju 25. oktobra.
PRIMERA – 8. KOLO
Petak
Malaga - Espanjol 1:1 (0:1)
/Ninjo 90+1 - Saragosa 13/
Subota
Rajo Valjekano - Atletik Bilbao (PREKINUTO)
Alaves - Atletiko Madrid 1:2 (1:1)
/Boje 45+6 - Grimaldo 33, Romero 87/
Barselona - Hetafe 3:0 (2:0)
/Gordon 2, Žezus 30, Kunde 73/
Real Madrid - Viljareal 1:0 (0:0)
/Diomande 62/
Nedelja
14.00: (2,75) Elče (3,20) Selta (2,65) MOZZART RELAX
16.15: (1,65) Sosijedad (3,70) Deportivo La Korunja (5,60) MOZZART RELAX
18.30: (1,57) Betis (4,00) Osasuna (6,00) MOZZART RELAX
21.00: (2,30) Rasing Santander (3,50) Valensija (3,00) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,75) Levante (3,20) Sevilja (2,65) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama