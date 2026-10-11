Rubrika verovali ili ne: Bruno Fernandes prvi tačan pas uputio posle 23 minuta?!

Bruno Fernandesu naišao je takav dan. Zapravo, naišao je jedan iz rubrike „verovali ili ne“. Kapiten Mančester junajteda nije ličio na sebe. U prvoj polovini prvog poluvremena protiv Totenhema bio je neprepoznatljiv i isplivao je jedan veoma zanimljiv podatak za taj deo utakmice.

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Mančester junajted je u tom vremenskom intervalu imao problem da se oslobodi pritiska i iznese loptu, a umnogome je razlog taj što je Bruno Fernandes, od koga većina akcija kreće, prema pisanju Atletika, prvi tačan pas uputio tek posle 23 minuta?!

Portugalac je pokušavao i – nije išlo. Greške su se nizale... Kako njega, tako i saigrače. Dok za druge i nije toliko nekarakteristično da ne mogu precizno da dodaju loptu, za njega – jeste. Baš nesvojstveno. Nikada duže otkako je u Premijer ligi nije toliko čekao da pronađe nekoga od saigrača.