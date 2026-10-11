Rubrika verovali ili ne: Bruno Fernandes prvi tačan pas uputio posle 23 minuta?!
Vreme čitanja: 2min | ned. 11.10.26. | 01:28
U prvoj polovini prvog pluvremena bio je neprepoznatljiv, nikada ranije mu se ovako nešto nije dogodilo u Premijer ligi...
Ima dana kada vam ništa ili gotovo ništa ne ide od ruke, kada pomislite da je bolje da niste ni ustali iz kreveta. Skoro sve što pomislite – ne prođe. Bude drugačije od onoga što ste poželeli i(li) osmislili pre no što ste načinili potez.
Jedan takav dan snašao je Bruna Fernandesa, čoveka na čijoj inspiraciji se u Mančester junajtedu (pre)dugo mnogo toga zasniva. Kada njega krene, onda sve svi spokojnije osećaju u posrnulom engleskom velikanu. Ali, šta kada upadne u kontraritam? E, to je onda problem, veliki problem...
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Bruno Fernandesu naišao je takav dan. Zapravo, naišao je jedan iz rubrike „verovali ili ne“. Kapiten Mančester junajteda nije ličio na sebe. U prvoj polovini prvog poluvremena protiv Totenhema bio je neprepoznatljiv i isplivao je jedan veoma zanimljiv podatak za taj deo utakmice.
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Mančester junajted je u tom vremenskom intervalu imao problem da se oslobodi pritiska i iznese loptu, a umnogome je razlog taj što je Bruno Fernandes, od koga većina akcija kreće, prema pisanju Atletika, prvi tačan pas uputio tek posle 23 minuta?!
Portugalac je pokušavao i – nije išlo. Greške su se nizale... Kako njega, tako i saigrače. Dok za druge i nije toliko nekarakteristično da ne mogu precizno da dodaju loptu, za njega – jeste. Baš nesvojstveno. Nikada duže otkako je u Premijer ligi nije toliko čekao da pronađe nekoga od saigrača.
Uprkos tome što je bio u kontraritmu, Mančester junajted je preko Brajan Embeuma uspeo da povede, međutim, ne i da sačuva prednost, iako je Totenhem ostao sa desetoricom?! Primio je gol na Old Trafordu u nadoknadi, domaćina je Dominik Solanke zavio u crno. I to je pojačalo frustraciju kod portugalskog veziste...
Ljutito je Bruno Fernandes napustio stadion, projurio je pored svih kapiten Mančester junajteda. Nezadovoljan svojim izdanjem, ali i još jednim timskim neuspehom. Jer, ispuštanje pobede u trenutku kada protivnik ima igrača manje to jeste.