Nvora zrači pozitivom: Semi je pravi Hulk! Klupi sam rekao – obožavam da igram sa Dekijem

Tome u prilog idu dve vezane pobede u Evroligi, te dobijen derbi susret u regionalnim okvirima protiv Budućnosti. Velikih trzavica nije bilo. Izašli su crveno-beli iz dvorane „Aleksandar Nikolić“ uzdignute glave, a Džordan Nvora zračio je pozitivnom energijom.

Štošta se promenilo između dve sezone na Malom Kalemegdanu, pa otuda ne čudi što je Crvena zvezda na startu oscilirala. Dobila je novog trenera, igračima je bilo potrebno vreme da pohvataju šta od njih želi i traži Ibon Navaro . Kako vreme odmiče, čini se da se sa španskim strategom sve bolje razumeju.

Najefikasniji u pobedi nad Dubaijem, najefikasniji u pobedi nad Budućnošću. Kombinovano je ubacio 44 poena! Uhvatio je ritam u napadu, pronašao se, uostalom kao i veći deo ekipe... Kako si video ovu utakmicu?

„Samo sam pokušavao da uđem u meč sa pravom energijom. Imali smo dug put juče. Zgusnut je raspored, bilo je bitno pronaći energiju i uključiti sve u igru – ovo je bila velika, sjajna timska pobeda“, počeo je Džordan Nvora. Koliko je timu bilo teško kada se Ebuka Izundu povredio? Ostali ste bez ijednog klasičnog centra, zar ne?

„Da, bilo je očigledno teško. Nikada ne želiš da vidiš da se saigrač povredi. Ali, srećom imamo Semija, koji radi sve i pravi je Hulk. Iako je malo niži za tu poziciju, on to potpuno nadoknađuje snagom i čvrstinom. Videlo se to i na utakmici protiv Dubaija. Znači kada imaš takvog igrača, a nadam se da će Buka biti dobro i spremna za dan ili dva“.

Znamo Dejana Davidovca, gledamo ga već dugo ovde u Crvenoj zvezdi. Nikada nije bio izuzetno atletičan niti skočan, ali deluje kao da na terenu radi sve.

„Da, baš sam danas na klupi rekao: „Obožavam da igram sa Dekijem“. Toliko je pametan, igra jednostavno, razume igru i nikada ne srlja. I to se prosto vidi po njegovom držanju i stavu prema igri. Sjajan je lik za igru. Ne samo ja, znam da svi vole da igraju sa njim“. Imaš veoma dobru sezonu u Crvenoj zvezdi, gledano individualno. Ali, deluje da si ove godine napredovao u odbrani, da igraš čvršće u defanzivi. Šta se promenilo? Šta je Ibon Navaro tražio?

„Mislim da je najvažnije to što imamo jasna pravila – zna se gde treba da stojiš i šta treba da radiš. Ne mislim da smo prošle godine to imali u onoj meri u kojoj je trebalo. Kada imaš jasno definisana pravila i znaš gde treba da budeš u kom trenutku, mnogo je lakše igrati u odbrani. Ako znaš da će ti saigrači pomoći i da ćete pomagati jedni drugima, to mnogo olakšava stvar“. Mozzart Relax - tvoj tim povede sa 16 razlike i tip je odmah dobitan Baš smo pitali trenera o Boldvinu, o tome kako mora da igra više minuta, odnosno da zaradi te minute. Rekao je da mora da promeni mentalitet prema košarci. Igrao je u SAD-u i tek treba da se navikne na evropsku košarku, i da svi vi morati da mu pomognete da promeni taj pristup kada je u pitanju odbrana.

„Izuzetno je talentovan. Biće on super. Za njega je ovo trenutno velika promena. Prošao sam kroz isto to. Bio sam u NBA ligi četiri godine i dolazak u Efes je bio velika promena. Igra je potpuno drugačija. Prvih nekoliko meseci može biti teško, ali pričaćemo sa njim. Skapiraće sve. Nisam zabrinut za njega, jer se vidi kakav kvalitet ima, posebno kada igra na petici. Mislim da, čim provali kako stvari funkcionišu, neće biti mnogo petica koje će moći da ga prate – kako šutira, kako širi teren i kako se kreće. Sve dok u odbrani može da čuva petice, biće nam neverovatno pojačanje. Imam poverenja u njega, momci imaju poverenja u njega, a siguran sam i trener. Ponekad je samo potrebno malo vremena“.

Na poslednje dve utakmice imaš preko 20 poena. Kako se osećaš trenutno?

„Osećam se dobro. Deluje mi da timski imamo bolji protok lopte. I počinjemo da shvatamo gde će ko imati šuteve i gde će ko biti u napadu, što sve olakšava. Nadam se da ćemo kako sezona bude odmicala bivati sve bolji i bolji“. Gde ste najviše, ili bolje rečeno oko čega ste, morali pod Ibonom Navarom da se prilagodite?

„Mislim da je najveća promena ove godine to što nema toliko izolacija. Očigledno je da smo prošle godine bili tim koji se primarno oslanjao na izolaciju, a sada više kreiramo jedni za druge, što je odlična stvar – za sve. Jer, svi poentiraju, svi su uključeni. Znam da to ponekad može biti teško za igrače. Znam kako se ja osećam kada nisam uključen u igru, znam kako se i drugi osećaju. Tako da je igranje u sistemu gde svi dobijaju loptu i učestvuju u igri veoma važno. Ne samo za tim, već i za moral i celokupnu atmosferu“.