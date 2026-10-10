Ibon Navaro: Nije bilo lako posle Dubaija, Boldvin mora da promeni način razmišljanja
Vreme čitanja: 2min | sub. 10.10.26. | 23:36
Trener Crvene zvezde govorio je na konferenciji za medije nakon pobede protiv Budućnosti
Kada se na parketu sastanu Crvena zvezda i Budućnost, uglavnom se očekuje neizvesna borba do poslednjih minuta. Ipak, crveno-beli su još jednom uspeli da izbegnu takav scenario i u derbiju trećeg kola ABA lige slavili sa 101:91, čime su treći uzastopni međusobni duel rešili dvocifrenom razlikom.
Nakon utakmice, pred novinare je izašao trener crveno-belih Ibon Navaro, koji je govorio o napornom rasporedu i problemima sa kojima se njegova ekipa suočava. Španski stručnjak osvrnuo se i na povredu Ebuke Izundua, izostanak Čime Monekea, ali i prilagođavanje Patrika Boldvina evropskoj košarci.
"Pre svega, čestitam svojim igračima na pobedi. Nije bilo lako igrati danas nakon utakmice sa Dubaijem, jer nismo imali ni 30 sati da se pripremimo za ovaj meč. Izgubili smo Ebuku, a prvo poluvreme odigrali smo dobro. Međutim, u drugom smo počeli da gubimo energiju i intenzitet. Bilo je veoma teško odigrati ovu utakmicu nakon ovakve nedelje i svih problema sa kojima se suočavamo. To objašnjava i 21 ofanzivni skok Budućnosti, kao i 30 poena koje su postigli nakon skokova u napadu“.
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Navaro se potom osvrnuo i na kvalitet regionalnog takmičenja, istakavši da rezultati klubova na evropskoj sceni ne bi trebalo da umanje značaj ABA lige.
"Vrlo je jednostavno. Cibona je pobedila Galatasaraja sa 20 poena razlike, Bosna je poražena od PAOK-a nakon tri promašena slobodna bacanja u poslednjem minutu, a ovaj tim je izgubio od dobrog Napolija. Ipak, ekipe iz ABA lige odlično se takmiče i kvalitet ovog takmičenja ne može se zanemariti".
Jedna od glavnih briga za crveno-bele svakako je povreda Ebuke Izundua, koji nije mogao da završi utakmicu. Ipak, španski stručnjak nije imao mnogo informacija o ozbiljnosti problema.
"Nemam više informacija. Koliko znam, dobio je udarac u nogu i tom prilikom izvrnuo skočni zglob. To je sve što trenutno znam".
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Govorio je i o opterećenju igrača, kao i potrebi da se pažljivo rasporede njihove snage zbog obaveza na dva fronta.
"Moramo da razmišljamo o utakmicama koje nas očekuju naredne nedelje, kao i o tome kako se igrači oporavljaju. Mnogo je stvari o kojima moramo da vodimo računa".
Za kraj, Navaro se dotakao i Patrika Boldvina, istakavši da će mu biti potrebno vreme da se prilagodi zahtevima evropske košarke.
"On mora da promeni način razmišljanja kako bi se prilagodio evropskoj košarci, a naš zadatak je da mu u tome pomognemo. Ponekad je taj proces frustrirajući za njega, ali moramo da mu pružimo podršku i budemo uz njega dok prolazi kroz sve to".