Ibon Navaro: Nije bilo lako posle Dubaija, Boldvin mora da promeni način razmišljanja

Navaro se potom osvrnuo i na kvalitet regionalnog takmičenja, istakavši da rezultati klubova na evropskoj sceni ne bi trebalo da umanje značaj ABA lige.

"Vrlo je jednostavno. Cibona je pobedila Galatasaraja sa 20 poena razlike, Bosna je poražena od PAOK-a nakon tri promašena slobodna bacanja u poslednjem minutu, a ovaj tim je izgubio od dobrog Napolija. Ipak, ekipe iz ABA lige odlično se takmiče i kvalitet ovog takmičenja ne može se zanemariti".

Jedna od glavnih briga za crveno-bele svakako je povreda Ebuke Izundua, koji nije mogao da završi utakmicu. Ipak, španski stručnjak nije imao mnogo informacija o ozbiljnosti problema.

"Nemam više informacija. Koliko znam, dobio je udarac u nogu i tom prilikom izvrnuo skočni zglob. To je sve što trenutno znam".

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Govorio je i o opterećenju igrača, kao i potrebi da se pažljivo rasporede njihove snage zbog obaveza na dva fronta.

"Moramo da razmišljamo o utakmicama koje nas očekuju naredne nedelje, kao i o tome kako se igrači oporavljaju. Mnogo je stvari o kojima moramo da vodimo računa".

Za kraj, Navaro se dotakao i Patrika Boldvina, istakavši da će mu biti potrebno vreme da se prilagodi zahtevima evropske košarke.

"On mora da promeni način razmišljanja kako bi se prilagodio evropskoj košarci, a naš zadatak je da mu u tome pomognemo. Ponekad je taj proces frustrirajući za njega, ali moramo da mu pružimo podršku i budemo uz njega dok prolazi kroz sve to".