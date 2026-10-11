Kremer: Samo sam trčao, izlazio iz blokova... Kada imam otvoren šut – ne oklevam

Koliko je bilo teško vratiti se nakon što ste videli da se Ebuka Izundu povredio? Još jedan centar... Praktično ste igrali bez ijednog centra. „Bilo je teško, ali imamo sjajne momke u timu, držimo se zajedno, bodrimo jedni druge i vodimo računa o tome da ako jedan ispadne, drugi uskoči. Mislim da smo uradili dobar posao. Bilo je teško, posebno posle takvog putovanja kao što je bio Dubai pre ove utakmice. Tako da smo malo umorni, ali mislim da su tim i treneri uradili sjajan posao u pripremi“.

Pre svega, kako ti izgleda ova utakmica nakon evroligaškog meča u gostima? „Mislim da je bila dobra utakmica. Počeli smo veoma dobro. Polako gradimo i pronalazimo identitet i idemo u dobrom smeru. I dalje ima dosta stvari koje moramo da popravimo i na kojima treba da radimo, ali mislim da je danas izuzetno dobro išla u napadu i da smo odigrali veoma dobru odbranu“ , počeo je David Kremer .

Da li imaš neke informacije o njegovoj povredi? Kako je?

„Ne, bukvalno sam tek stigao, istuširao se i tek treba sam da proverim, ali ne mislim da je nešto ozbiljno. Pobrinućemo se da se vrati na teren što je pre moguće...“

Odigrao si sjajnu utakmicu. Šta si video u njihovoj odbrani što ti je otvorilo prostor?

„Ma, ne, samo sam trčao, izlazio iz blokova... Kao što sam ranije rekao, imamo veoma talentovanu ekipu i saigrači su me pronalazili i dobro sprovodili akcije. Danas je bilo moje veče. Džordan je takođe odigrao izuzetno dobro, Tajson je imao dobru utakmicu, Si-Džej je bio sjajan... Imao je, mislim, deset asistencija. Svi su podigli nivo igre“, poručio je David Kremer i dodao:

„Onog trenutka kada smo zaigrali brzu košarku, to je očigledno otvorilo teren, a kada imam otvoren šut, ne oklevam da šutnem“.

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Svi pričamo o Nevadinim napadačkim sistemima, napadačkom osećaju da se postigne preko 100 poena... I deluje da vam je večeras sve polazilo za rukom.

„Bilo je dobro. Svakog dana ulažemo mnogo truda i mislim da se polako vide koraci koje pravimo i da napredujemo. Tako da, idemo korak po korak, ostajemo pozitivni i nastavljamo da radimo“.

Možda si video podatak da je Crvena zvezda druga u ligi po odbrani. Da li te to iznenađuje?

„Ne, nisam iznenađen, jer, koliko god da je sjajan napadački trener, on je takođe i sjajan odbrambeni trener. Mislim da drži konce. Daje nam identitet i radi sjajan posao. Igranje pod njegovim vođstvom je sjajno i odlično je imati ga za trenera. Samo se trudimo da poštujemo pravila. Naravno, neće uvek biti savršeno, ali se trudimo da svakog dana dođemo na posao i damo sve od sebe – kako u napadu, tako i u odbrani“.