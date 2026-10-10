Nije bilo sadizma: Kapiten Dušan uvek u srcu Amsterdama (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | sub. 10.10.26. | 23:31
Tadić došao na Johan Krojf arenu sa NEC-om i vraća se u Najmehen sa bodom - 1:1
Dao je Dušan Tadić uoči gostovanja NEC-a njegovom bivšem, voljenom Ajaksu, intervju koji je podigao veliku buru u Holandiji. Između ostalog, rekao je da bi potencijalni gol Kopljanicima bio najsadističkiji pogodak u njegovoj karijeri. I taj gol nije došao. Dušan nije imao veliko veče na stadion gde je od 2018. do 2023. godine žario i palio. Ipak, dobio je ovacije Johan Krojf arene, gigantski transparent da nikada neće biti zaboravljen, a njegov sadašnji klub vratio se u Najmehen neporažen - 1:1.
"Jednom naš kapiten, uvek jedan od nas", stajalo je na ogromnom navijačkom rekvizitu razvučenom preko čitave tribine. Kako zaboraviti onu dominaciju protiv Real Madrida četvrtfinalu Lige šampiona kada je amsterdamski velikan igrao po njegovim taktovima i razbio Kraljevski klub. Kako zaboraviti sve te silne, trofejne godine, odbranjene titule, 241 utakmicu, 105 golova i 112 asistencija?
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Videlo se da je Dušan prilično nostalgično pričao o slavnom vremenu u Ajaksu, toliko romantizovao da je, verovatno nehotično, pomalo unizio svoje saigrače u NEC-u. Da li su i oni u određenoj meri odlučili da ga kazne na terenu, nikada nećemo saznati, tek Tadić je u prvom poluvremenu imao tek devet kontakata sa loptom, najmanje od svih protagonista na terenu u oba tima.
Tolu Arokodare je posle sedam minuta fudbala doneo prednost Ajaksu, rezultat je u 19. poravnao Tajdžon Šeri, pogotkom sa bele tačke. U drugom delu igre NEC je zaigrao nešto tečnije, Tadić i saigrači su demonstrirali bolju kombinatoriku, češće boravili u protivničkoj trećini terena, ali su kolosalne šanse izostale... Ako ne računamo gol Šerija za 2:1 koji je poništen zbog ofsajda.
Mogao je Ajaks do kraja utakmice da zgrabi pobedu, ali su u poslednjih pola sata izgledne prilike propuštali Arokodare, Julijan Brant kao i Abdela Uzan. Najveći holandski klub je upisao drugi vezani remi, dok NEC ni peti put zaredom nije uspeo da slavi u prvenstvenoj utakmici.
EREDIVIZIJA – 8. KOLO
Petak
PSV - Herenven 2:0 (1:0)
/Til 29, Lindaj 68ag/
Subota
Go Ahed Igls - Sparta Roterdam 3:3 (0:1)
/Suraj 50, Zoneveld 60ag, Tengsted 75 - Zoneveld 23, Martes 61, Terho/
Fajenord - AZ Alkmar 2:0 (1:0)
/Naćo 13, Lopez 59/
Fortuna Sitard - Tvente 1:1 (1:1)
/Deskote 9 - Proper 34/
Ajaks - NEC Najmehen 1:1 (1:1)
/Arokodare 7 - Šeri 19pen/
Nedelja
12.30: (1,50) Utreht (4,40) Vilem drugi (6,50)
14.30: (2,05) Telstar (3,60) ADO Den Hag (3,50)
14.30: (2,00) Zvole (3,60) Kambur (3,60)
16.45: (2,55) Ekscelzior (3,40) Groningen (2,70)
***kvote su podložne promenama