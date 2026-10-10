Nije bilo sadizma: Kapiten Dušan uvek u srcu Amsterdama (VIDEO)

Dao je Dušan Tadić uoči gostovanja NEC-a njegovom bivšem, voljenom Ajaksu, intervju koji je podigao veliku buru u Holandiji. Između ostalog, rekao je da bi potencijalni gol Kopljanicima bio najsadističkiji pogodak u njegovoj karijeri. I taj gol nije došao. Dušan nije imao veliko veče na stadion gde je od 2018. do 2023. godine žario i palio. Ipak, dobio je ovacije Johan Krojf arene, gigantski transparent da nikada neće biti zaboravljen, a njegov sadašnji klub vratio se u Najmehen neporažen - 1:1.

"Jednom naš kapiten, uvek jedan od nas", stajalo je na ogromnom navijačkom rekvizitu razvučenom preko čitave tribine. Kako zaboraviti onu dominaciju protiv Real Madrida četvrtfinalu Lige šampiona kada je amsterdamski velikan igrao po njegovim taktovima i razbio Kraljevski klub. Kako zaboraviti sve te silne, trofejne godine, odbranjene titule, 241 utakmicu, 105 golova i 112 asistencija?