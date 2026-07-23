Španija predala trofej – Australija u polufinalu posle peteraca! Mađarska uštopovala Hrvatsku

Španci su u prethodna dva izdanja podizali pehare, ali u ovom neće osvojiti ni medalju. No, nije kao da će im to naročito teško pasti. Da su hteli da je jure po svaku cenu, otputovali bi na završni turnir sa Alvarom Granadosom, kapitenom Albertom Munarisom, Markom Larumbeom, Bijelom Gomilom...

Ipak, eliminaciji na prvoj stepenici se zasigurno nisu nadali, pogotovo ne posle otvaranja utakmice i načina na koji su je kontrolisali do pred kraj. Pozamašnu prednost imali su španski vaterpolisti, povremeno su dolazili i do četiri gola plusa, međutim, na skraćenom terenu i sa novim pravilima, čim popusti koncentracija, ona se bez po muke stiže. Što su Australijanci dokazali.

Zaostajali su bezmalo sve vreme, nisu imali rešenje da zaustave Bernata Sanauhu – spakovao im je sedam komada. Probleme su im pravili i četvorostruki strelac Fran Valera i trostruki Unaj Bijel, ali pronalazili su način da odgovore. Najčešće bi to činili preko levorukog Džejkoba Merčepa. Šest puta matirao je Unaja Agirea, dva puta manje pošlo je to za rukom Markusu Berehaloku.

(©Starsport)

Ali oni koji su najčešće parali mrežu rivala nisu bili kobni po Crvenu furiju u odsudnim trenucima, nego Metju Birns. Španija je na ulasku u poslednji minut utakmice imala dva gola prednosti, Bernat Sanauha je u napadu odradio što se od njega očekivalo, ali je odbrana u kratkom vremenskom intervalu popustila. Kolektivno je zakazala. Australijanac je dva puta iskosa sa desne strane pogodio i domaćinu turnira doneo šansu da kroz peterce uđe u borbu za medalje.

Luka Krstić je u seriji prvi bio precizan za Australiju, potom su mirnu ruku imali i Džejkob Merčep, Markus Berehalok, Tristan Glanznig i Metju Birns, dok je Crvenu furiju „prodao“ Fran Valera. Stao je među stative rezervni čuvar mreže Lorens Barker i pročitao mu je nameru, pa je Australija pobedila Španiju prvi put posle sedam godina i utakmice Svetske lige igrane na Tašmajdanu kada je bila bolja u bici za bronzu.

Neće biti Španije u završnici, a neće ni Hrvatske. Uopšte nije iznenađenje što je tako kada se sve uzme u obzir. Jer, odlučeno je da na turnir dođe sa omladinskim timom i da selektor bude Zoran Bajić, čovek koji će u novoj sezoni predvoditi Novi Beograd. Zašto? Kako bi se ekipa pripremila što kvalitetnije za Evropsko prvenstvo za igrače do 20 godina. Rezultat nije bio u prvom planu, a mladi sastav Mađarska je uštopovala u četvrtfinalu – 16:11.

Iako sa tinejdžerima u timu, Hrvatska je pružila dobar otpor svetskom i evropskom viceprvaku. Mauro Ivan Čubranić imao je čak 13 odbrana, prvi je među zaslužnima za to što njegov tim nije doživeo ubedljiviji poraz. Mislav Ćurković i Vlaho Pavlić dva puta upisali su se na semaforu, dok je Maro Sušić bio brži u četiri spirnta. Ekipa Zorana Bajića bila je konkurentna do finiša trećeg perioda i posle njega ostala je bez snage.

Gergo Fekete i Vindel Vigvari su četiri puta bili precizni, Kristijan Manherc jednom manje, a Gergo Zalanki, povratnik u reprezentaciju Mađarske posle dve godine, dva puta je levicom matirao hrvatskog čuvara mreže Maura Ivana Čubranića.

SVETSKI KUP – ČETVRTFINALE

Četvrtak

Italija – Gruzija 18:12

Grčka – Crna Gora 14:13

Španija – Australija 18:18, petercima 3:5

Mađarska – Hrvatska 16:11