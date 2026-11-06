Srbija čeka decenijama, Hrvatska potvrdila: Gradi centar za vodene sportove od 137.500.000

Kada je došlo do promena u Vaterpolo savezu Srbije, bivši predsednik Viktor Jelenić i aktuelni Slobodan Soro oko jednoga su bili saglasni i istu stvar su potencirali: srpski vaterpolo zaslužuje najzad da dobije trening centar. Barem toliko je zaslužio, s obzirom na silne medalje proteklih decenija.

Na aprilskoj Skupštini podsećeno je da u Beogradu zatvoren olimpijski bazen nije izgrađen još od 1979. godine, a velikih najava o Nacionalnom centru za vodene sportove je bilo. Poslednja takva u februaru pre dve i po godine, kada je najavljeno da će mu lokacija biti u Surčinu, nedaleko od Nacionalnog stadiona, ali su priče vremenom utihnule. Zato su se u Hrvatskoj rasplamsale.