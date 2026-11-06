Srbija čeka decenijama, Hrvatska potvrdila: Gradi centar za vodene sportove od 137.500.000
Vreme čitanja: 2min | pet. 06.11.26. | 12:11
U susedstvu kreću u poduhvat izgradnje dva olimpijska bazena i jednog za skokove u vodu. Kapacitet tribina biće 5.000 mesta i u Zagrebu će moći da se organizuju najveći evropski i svetski događaji
Kada je došlo do promena u Vaterpolo savezu Srbije, bivši predsednik Viktor Jelenić i aktuelni Slobodan Soro oko jednoga su bili saglasni i istu stvar su potencirali: srpski vaterpolo zaslužuje najzad da dobije trening centar. Barem toliko je zaslužio, s obzirom na silne medalje proteklih decenija.
Na aprilskoj Skupštini podsećeno je da u Beogradu zatvoren olimpijski bazen nije izgrađen još od 1979. godine, a velikih najava o Nacionalnom centru za vodene sportove je bilo. Poslednja takva u februaru pre dve i po godine, kada je najavljeno da će mu lokacija biti u Surčinu, nedaleko od Nacionalnog stadiona, ali su priče vremenom utihnule. Zato su se u Hrvatskoj rasplamsale.
Izabrane vesti
Srbija na izgradnju zatvorenog olimpijskog bazena u Beogradu čeka decenijama, a Hrvatska kreće u poduhvat izgradnje dva olimpijska bazena i jednog za skokove u vodu u Zagrebu!
Vlada Hrvatske potvrdila je da će lokacija biti Kineziološki fakultet iliti Fakultet za sport, a on se nalazi prekoputa Sportskog centra Mladost, na kome igra sedmostruki evropski prvak. Odluka je doneta u saradnji sa Vaterpolo savezom Hrvatske i Plivačkim savezom Hrvatske, a odranije su poznati pojedini detalji…
Oni finansijski i glase: projekat će biti vredan 137.500.000 evra. Pomenuta cifra izvodjiće se za obnovu zgrade fakulteta, ali i za prateću sportsku infrastrukturu. Najavljeno je da će kapacitet tribina biti 5.000 mesta (slična cifra pominjana je i za Nacionalni centar vodenih sportova u Surčinu), da ćer biti po standardima Svetske federacije vodenih sportova i da će tu moći da se organizuju najveći evropski i svetski događaji: u vaterpolu, plivanju, skokovima u vodu.
Razgovaralo se o ovome u Hrvatskoj u protekle dve godine i stigla je potvrda da se ulazi u obiman poduhvat. Kada sve bude završeno, tu će se pripremati reprezentativci, počev od mlađih kategorija do seniora.
Datum početka izgradnje još nije određen. Za početak će biti potrebno prikupiti svu neophodnu dokumentaciju, a okviran rok za otvaranje je do četiri godine. I nije prvi sportski projekat u koji se Hrvatska upustila u poslednje vreme, pošto uveliko traju radovi u Kranjčevićevoj, stadionu na kome će igrati fudbalska reprezentacije Hrvatske, a i Dinamo dok se bude gradio novi Maksimir. Ušlo se u završnu fazu…
Sada na red dolazi i to da se skuće hrvatski vaterpolisti.