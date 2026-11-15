Srbija ima dva tima u Top 16 fazi EHF kupa, i Boranke lako prezimile u Evropi

Posle Rume u Top 16 fazu EHF kupa plasirao se i Bor. Tim Zorana Barbulovića je ceo posao obavio prošle nedelje na svom terenu protiv Sint Trojdena, slavio sa 38:22, a i u revanšu u Belgiji laka pobeda rukometašica Bora – 34:27.

Sara Radović je bila najefikasnija sa devet golova, dok su Aleksandra Vasić i Ruskinja Anastasija Aleksejeva pogodile mrežu po pet puta, a Jovana Savić se četiri puta upisala u strelce. Na golu je Palina Kuharčik imala 10 odbrana, a Tijana Ilić devet.