Srbija ima dva tima u Top 16 fazi EHF kupa, i Boranke lako prezimile u Evropi
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Vreme čitanja: 1min | ned. 15.11.26. | 19:02
Tim Zorana Barbulovića i u Belgiji bolji od Sint Trojdena – 34:27
Posle Rume u Top 16 fazu EHF kupa plasirao se i Bor. Tim Zorana Barbulovića je ceo posao obavio prošle nedelje na svom terenu protiv Sint Trojdena, slavio sa 38:22, a i u revanšu u Belgiji laka pobeda rukometašica Bora – 34:27.
Sara Radović je bila najefikasnija sa devet golova, dok su Aleksandra Vasić i Ruskinja Anastasija Aleksejeva pogodile mrežu po pet puta, a Jovana Savić se četiri puta upisala u strelce. Na golu je Palina Kuharčik imala 10 odbrana, a Tijana Ilić devet.
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Naisa je očekivano eliminisana u plej-ofu za Ligu Evrope od Viborga. Oba meča su Nišlijke igrale u Danskoj, pa je jasno da nisu imali šta da traže. Posle 28:19, u revanšu je nekadašnji šampion Evrope bio još ubedljiviji, dobio je Naisu sa 28:16.
Pre Naise ispala je i Zvezda, trostruki uzastopni šamopn Srbije.