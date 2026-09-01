Srbija rašrafila Grčku i ušla u polufinale Mediteranskih igara

Ni Grčka, kao ni Srbija, nije otišla na Mediteranske igre, koje se održavaju na jugu Italije, u najjačem sastavu. Samo što su razlozi drugačiji. Kod nje nije bilo trzavila i ogromnih turbulencija u proteklom periodu kao kod trostrukog uzastopnog olimmpijskog šampiona...

I grčki vaterpolisti su, baš kao i srpski, na Mediteranskim igrama tesno izgubili od Crne Gore i deklasirali Sloveniju, ali u najbitnijem duelu grupmne faze u bazenu je postojao i igrao samo jedan tim – onaj predvođen Vladimirom Vujasinovićem. Možda je i dobro što su Heleni bili rivali, jer selektor Srbije već godinama radi u Vuljagmeniju, neki reprezentativci su mu prošli u ruke, a sve je mogao da vidi na delu.

Srbija je u trećoj utakmici grupne faze bila superiorna, već u trećoj deonici je otklonila sve dileme. Imala je prolaz u šaci, čvrsto ga je stisnula i nije ga ispuštala. Do kraja je igrala za svoju dušu u Tarantu, a u polufinalu će joj na crtu stati Italijani ili Španci.

Vasilije Martinović bio je centralna figura, evropski šampion iz Beograda to je bio kroz dosadašnji tok Mediteranskih igara. Potezao je sa levog krila kada bi mu se otvaralo, ali i kada bi bio dobro čuvan i kada bi bilo gusto. Pet torpeda ispalio je u grčki gol, dok su Đorđe Vučinić, Nemanja Stanojević Viktor Urošević i Bogdan Gavrilović bili dvostruki strelci.

Među malobrojnim reprezentativcima Grčke koji su seniorski reprezentativci bio je Evangelos Puros i tri puta uspeo je danas da pogodi metu. Ali, ne i sam makar malo da utakmici da dramatičnu notu...

GRČKA – SRBIJA 5:15

(2:5, 1:4, 1:3, 1:3)

Sudije: Tamaš Kovač-Čatloš (Mađarska), Rok Vehovec (Slovenija).

Igrač više: Srbija 4/7, Grčka 2/10.

Peterci: Srbija 2/2, Grčka 1/1.

GRČKA: N. Mitrakis, Likudis, Nikolaidis, Karacas, G. Mitrakis, Laskaridis 1, K. Bicakos, A. Bicakos, Kastrinakis, Puros 3, Spahić 1, Janatos, Andreadis, Zuzunis. Selektor: Anastasios Shizas.

SRBIJA: Glušac, Pljevančić, Stanojević 2, Urošević 2, Trtović 1, Milojević, Vučinić 2, Dimitrijević 1, Božović, Martinović 5, Gavrilović 2, Mišović, Čonkić. Selektor: Vladimir Vujasinović.