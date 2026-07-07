Srbija sa četiri tima na međunarodnoj sceni, težak put za Zvezdu i Naisu do grupne faze Lige Evrope

Za razliku od rukometaša gde ima imamo predstavnika u Ligi šampiona, a to je Partizan, kod dama dugo Srbije nema na mapi što se tiče eltinog takmičenja. Ove sezone put do grupne faze Lige Evrope tražiće Crvena zvezda i Naisa. Moraće srpski šampion i vicešampion da prođu dva kola kvalifikacija da bi izborili put do 16 najboljih u drugoj evropskoj ligi.

U EHF kupu će Srbiju da predstavlja Bor i Ruma. Mladost iz Nove Pazove kao trećeplasirana ekipa ARKUS lige odustala je od međunarodne scene, pa su se tu našili četvtoplasirana i petoplasirana ekipa domaćeg šampionata.