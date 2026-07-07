Srbija sa četiri tima na međunarodnoj sceni, težak put za Zvezdu i Naisu do grupne faze Lige Evrope
Vreme čitanja: 1min | uto. 07.07.26. | 10:55
U EHF kupu igraće Bor i Ruma. Žreb je sledećeg utorka (11) u Beču
Za razliku od rukometaša gde ima imamo predstavnika u Ligi šampiona, a to je Partizan, kod dama dugo Srbije nema na mapi što se tiče eltinog takmičenja. Ove sezone put do grupne faze Lige Evrope tražiće Crvena zvezda i Naisa. Moraće srpski šampion i vicešampion da prođu dva kola kvalifikacija da bi izborili put do 16 najboljih u drugoj evropskoj ligi.
U EHF kupu će Srbiju da predstavlja Bor i Ruma. Mladost iz Nove Pazove kao trećeplasirana ekipa ARKUS lige odustala je od međunarodne scene, pa su se tu našili četvtoplasirana i petoplasirana ekipa domaćeg šampionata.
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Beograđanke i Nišlije počeće takmičenje početkom septembra. Zvezda i Naisa je u grupi sa još 30 timova. Ukoliko prođu, u narednu rundu, treće kolo kvalifikacija čekaće je još osam timova koji preskaču drugo kolo, a to su: Dunarea Braila, Benshajm, Lokomotiva Zagreb, Malaga, Bera Bera, Zaglebje Lubin, Kinžvart i Estergom, mađarski tim koji je prošle sezone eliminisao crveno-bele rukometašice.
Pobednici tih 12 duela izboriće plasman u grupnu fazu. Direktan plasman u Ligu Evrope su obebedli prošlosezonski pobednik Dižon, zatim Ikast, Tiringer i Debrecin.
Bor i Ruma su među 54 timova u najslabijem EHF kupu. Naši timovi početkom oktobra počeće evropsku avanturu.
Žreb za žensku Ligu Evrope i EHF kupu na programu je narednog utorak u Beču od 11 časova.