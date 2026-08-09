Srbija srušila Ameriku sa peterca i stigla do bronze

Naša reprezentacija odigralo je vrlo dobro u prvom poluvremenu, pogotovo u uvodnoj četvrtini. Srbija je demonstrirala odličnu defanzivu i nije dozvolila protivniku da je matira tokom prvog kvartala. S druge strane mrežu Amerikanaca zatresli su Uroš Munćan i Andrija Čubrilović.

Međutim, uspeo je protivnik da se konsoliduje u drugoj četvrtini, iako su Delfini znalački čuvali dva gola prednosti, pa se na veliki odmor otišlo sa rezultatom - 5:3 u korist našeg tima.

Delovalo je da je Amerika na kolenima na startu drugog poluvremena. Srbija je došla do plus tri posle gola Petera Ferenca, ali su Delfini posle toga jednostavno stali. Jenkiji su zaigrali dosta bolje i čvršće na oba kraja bazena i napravili seriju - 0:3, te tako u potpunosti anulirali prednost naših momaka. Na sreću, Srbija je sačuvala glavu iznad vode i ponovo stekla prednost posle pogotka Čubrilovića.

Usledila je neverovatno napeta poslednja četvrtina u kojoj je rival prvi put došao do prednosti posle gola Hantera Kolemana za - 8:9. Međutim, nije ovo poremetilo Čubrilovića koji je na minut do kraja bio precizan i obezbedio Srbiji peterce. Tokom penala Delfini su imali više koncentracije, znanja, ali i sreće i tako stigli do bronzanog odličja.