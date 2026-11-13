Stefon Digs kaznio kukavičku igru Džajantsa

Džajantsi su u finišu propustili dve šanse da reše meč. Naime, prva dva “intersepšna” u sezoni je imao Denijels . I to oba u poslednjih šest minuta igre. Nisu to Njujorčani uspeli da iskoriste zbog kukavičke igre u napadu. Želeli su da samo potroše vreme, bili jednodimenzioni, samo trčali… I kako to obično biva u ovom sportu, na kraju bili surovo kažnjeni. Uporni Komandersi su to iskoristili i veoma brzo preokrenuli rezultat. Ekipa iz glavnog grada SAD-a je dobila Džajantse u drami i na svom stadionu ove sezone, tada posle produžetaka.

Nedelja, 15.30: (1,70) Detroit Lajons (13,0) Nju Ingland Petriots (2,40)

Pre toga je Ajzea Lajkli imao tačdaun od 66 jardi za vođstvo domaćina 21:17, ali probudila se i odbrana gostiju i unela neizvesnost u diviziji gde i Dalas Kaubojsi imaju šansu za prvo mesto, dok je Filadelfija, skrhana povredama, čini se, otpisana.

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Denijels je i pored dve presečene lopte imao odličnu partiju. Bacio je tri tačdaun pasa, kompletirao 22 dodavanja za 249 jardi, kvoterbek rejting mu je bio 96,7. S druge strane, nešto slabiji je bio Džej Džej Mekarti sa 86,9, 23 dodavanja za 293 jardi, uz jedan tačdaun pas i pomenuti presečeni pas koji je i odlučio utakmicu.

Stefon Digs je imao 83 jardi iz šest nošenja za Vašington, dok su kod domaćina najbolji raning bek Kem Sketebo sa 78 jardi i dva istrčana tačdauna i tajt end Ajzea Lajkli sa 122 jarda iz sedam hvatanja, uz tačdaun od čak 66 jardi u poslednjoj deonici meča.

NFL – 10. KOLO

Njujork Džajants – Vašington Komanders 21:24 (0:0, 7:10, 7:7, 7:7)

Nedelja

15.30: (1,70) Detroit Lajons (13,0) Nju Ingland Petriots (2,40)* igra se u Minhenu

19.00: (6,50) Tenesi Tajtens (16,0) Džeksonvil Džeguars (1,15)

19.00: (2,55) Atlanta Falkons (14,0) Kanzas Siti Čifs (1,60)

19.00: (5,40) Njujork Džets (15,0) Bafalo Bils (1,20)

19.00: (1,80) Nju Orleans Sejnts (13,0) Karolina (2,20)

19.00: (2,70) Klivlend Brauns (14,0) Hjuston Teksans (1,55)

19.00: (1,60) Indijanopolis Kolts (14,0) Majami Dolfins (2,55)

19.00: (1,70) Grin Bej Pekers (13,0) Minesota Vajkings (2,40)

22.05: (5,40) Arizona Kardinals (15,0) Los Anđeles Rems (1,20)

22.05: (3,70) Las Vegas Rejders (14,0) Sijetl Sihoks (1,35)

22.25: (2,70) Dalas Kaubojs (14,0) San Francisko Fortinajners (1,55)

Ponedeljak

02.20: (1,60) Sinsinati Bengals (14,0) Pitsburg Stilers (2,55)

Utorak

02.15: (1,55) Baltimor Rejvens (14,0) Los Anđeles Čardžers (2,70)

***kvote su podložne promenama