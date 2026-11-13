Stefon Digs kaznio kukavičku igru Džajantsa
Vreme čitanja: 3min | pet. 13.11.26. | 09:26
Vašington pobedio u Njujorku sa 24:21 u prvom meču 10. kola NFL šampionata
Činilo se da će Džajantsi lako da osvoje jednu od najslabijih divizija u NFL-u, Istok NFC-a, ali se ne predaje Vašington. Komandersi su u trileru na Metlajfu pobedili Njujorčane sa 24:21 u prvom meču 10. kola.
Odlučio je tačdaun veterana Stefona Digsa koji je dobio odličnu loptu od kvoterbeka Džejdena Denijelsa i stuštio se u end zonu rivala na 57 sekundi pre kraja. Imali su domaćini napad za bar produžetka, ali je Džej Džej Mekarti na trećem pokusaju za 10 jardi sa centra bacio presečen pas. Junak je bio iskusni kornerbek Rasul Daglas.
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Džajantsi su u finišu propustili dve šanse da reše meč. Naime, prva dva “intersepšna” u sezoni je imao Denijels. I to oba u poslednjih šest minuta igre. Nisu to Njujorčani uspeli da iskoriste zbog kukavičke igre u napadu. Želeli su da samo potroše vreme, bili jednodimenzioni, samo trčali… I kako to obično biva u ovom sportu, na kraju bili surovo kažnjeni. Uporni Komandersi su to iskoristili i veoma brzo preokrenuli rezultat. Ekipa iz glavnog grada SAD-a je dobila Džajantse u drami i na svom stadionu ove sezone, tada posle produžetaka.
Nedelja, 15.30: (1,70) Detroit Lajons (13,0) Nju Ingland Petriots (2,40)
Pre toga je Ajzea Lajkli imao tačdaun od 66 jardi za vođstvo domaćina 21:17, ali probudila se i odbrana gostiju i unela neizvesnost u diviziji gde i Dalas Kaubojsi imaju šansu za prvo mesto, dok je Filadelfija, skrhana povredama, čini se, otpisana.
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Denijels je i pored dve presečene lopte imao odličnu partiju. Bacio je tri tačdaun pasa, kompletirao 22 dodavanja za 249 jardi, kvoterbek rejting mu je bio 96,7. S druge strane, nešto slabiji je bio Džej Džej Mekarti sa 86,9, 23 dodavanja za 293 jardi, uz jedan tačdaun pas i pomenuti presečeni pas koji je i odlučio utakmicu.
Stefon Digs je imao 83 jardi iz šest nošenja za Vašington, dok su kod domaćina najbolji raning bek Kem Sketebo sa 78 jardi i dva istrčana tačdauna i tajt end Ajzea Lajkli sa 122 jarda iz sedam hvatanja, uz tačdaun od čak 66 jardi u poslednjoj deonici meča.
NFL – 10. KOLO
Njujork Džajants – Vašington Komanders 21:24 (0:0, 7:10, 7:7, 7:7)
Nedelja
15.30: (1,70) Detroit Lajons (13,0) Nju Ingland Petriots (2,40)* igra se u Minhenu
19.00: (6,50) Tenesi Tajtens (16,0) Džeksonvil Džeguars (1,15)
19.00: (2,55) Atlanta Falkons (14,0) Kanzas Siti Čifs (1,60)
19.00: (5,40) Njujork Džets (15,0) Bafalo Bils (1,20)
19.00: (1,80) Nju Orleans Sejnts (13,0) Karolina (2,20)
19.00: (2,70) Klivlend Brauns (14,0) Hjuston Teksans (1,55)
19.00: (1,60) Indijanopolis Kolts (14,0) Majami Dolfins (2,55)
19.00: (1,70) Grin Bej Pekers (13,0) Minesota Vajkings (2,40)
22.05: (5,40) Arizona Kardinals (15,0) Los Anđeles Rems (1,20)
22.05: (3,70) Las Vegas Rejders (14,0) Sijetl Sihoks (1,35)
22.25: (2,70) Dalas Kaubojs (14,0) San Francisko Fortinajners (1,55)
Ponedeljak
02.20: (1,60) Sinsinati Bengals (14,0) Pitsburg Stilers (2,55)
Utorak
02.15: (1,55) Baltimor Rejvens (14,0) Los Anđeles Čardžers (2,70)
***kvote su podložne promenama