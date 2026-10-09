Sve se menja, samo Kaubojsi ne: Kada imaju zicer u Teksasu – dožive fijasko

Kaubojsima tepaju da su “Sveamerički tim”, najvrednija franšiza u svetu sporta, sa milijarderom na čelu, harizmatičnim naftnim magnatom Džerijem Džonsom. Imaju najviše navijača, svi vole da ih gledaju, pretežno su u udarnom terminu “preko bare”, ali rezultati su porazni.

Nekoliko godina Dak Preskot i drugovi nisu videli januarski plej-of, a kako stvari stoje neće ni ove sezone. Dalas je prošle nedelje pobedio Hjuston u derbiju Teksasa, najavio velike ambicije, a kada je trebalo da to potvrdi i konačno bude iznad 50 odsto uspešnosti poklekao je na svom terenu od Tampe – 16:24 u prvom meču petog kola NFL šampionata.