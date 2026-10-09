Sve se menja, samo Kaubojsi ne: Kada imaju zicer u Teksasu – dožive fijasko
Vreme čitanja: 3min | pet. 09.10.26. | 08:29
Tampa Bej Bakanirsi slavili prvi put u sezoni, i to protiv tužnog Dalasa – 24:16 u prvom meču petog kola NFL šampionata
Kaubojsima tepaju da su “Sveamerički tim”, najvrednija franšiza u svetu sporta, sa milijarderom na čelu, harizmatičnim naftnim magnatom Džerijem Džonsom. Imaju najviše navijača, svi vole da ih gledaju, pretežno su u udarnom terminu “preko bare”, ali rezultati su porazni.
Nekoliko godina Dak Preskot i drugovi nisu videli januarski plej-of, a kako stvari stoje neće ni ove sezone. Dalas je prošle nedelje pobedio Hjuston u derbiju Teksasa, najavio velike ambicije, a kada je trebalo da to potvrdi i konačno bude iznad 50 odsto uspešnosti poklekao je na svom terenu od Tampe – 16:24 u prvom meču petog kola NFL šampionata.
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Bakanirsi su bili otpisani, sa četiri poraza, povredio im se i startni kvoterbek Bejker Mejfild, ali to domaćin nije uspeo da iskoristi. Najprecenjeniji kvoterbek današnjice, skupo plaćeni Dak Preskot (60.000.000 dolara po sezoni, jedino trostruki osvajač Superboula Patrik Mahoms sa 63.000.000 zarađuje više) opet je pokazao da nije za velika dela. Bacio je dve presečene lopte, kumovao porazu svog tima.
Elitni risiver Si Di Lemb imao je fantastične tri utakmice sa prosekom od 150 jardi, ali sada je imao samo dva hvatanja za mizernih devet jardi. Dobro su Kaubojsi počeli, vodili posle prvih 30 minuta, ali u nastavku je raning bek tima sa Floride Baki Irving istrčao skoro ceo teren (72 jarda) i momentum je prešao na stranu Tampe.
Imao je Preskot u finišu šansu da uvede meč u neizvesnu završnicu, ali prvo nije uspeo da proigra saigrača na četvrtom daunu u crvenoj zoni, a u poslednjem napadu je bacio “intersepšn”, za tugu u Dalasu i brige bogate franšize koja tavori godinama. I ove sezone, iako je divizija skromna bez izrazitog favorita, Kaubojsima se crno piše, još jedna sezona bez plej-ofa.
Mladi kvoterbek Tampe Džejlon Denijels bio je odličan, imao je 19 dodavanja iz 25 pokušaja, uz jedan tačdaun pas ka Bakiju Irvingu. Upravo je raning bek Irving bio junak meča, istrčao je čak 169 jardi. Jedini vredan pomena kod Dalasa bio je risiver Džordž Pikens sa 130 jardi iz devet hvatanja.
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NFL – 5. KOLO
Petak
Dalas Kaubojs – Tampa Bej Bakanirs 16:24 (7:0, 3:7, 0:17, 6:0)
Nedelja
15.30: (1,30) Džeksonvil Džeguars (15,0) Filadelfija Igls (4,00)*
19.00: (3,70) Majami Dolfins (14,0) Sinsinati Bengals (1,35)
19.00: (1,60) Vašington Komanders (14,0) Njujork Džajants (2,55)
19.00: (4,60) Tenesi Tajtens (15,0) Hjuston Teksans (1,25)
19.00 (1,60) Nju Ingland Petriots (14,0) Las Vegas Rejders (2,55)
19.00: (2,20) Nju Orleans Sejnts (13,0) Minesota Vajkings (1,80)
19.00: (1,70) Njujork Džets (13,0) Klivlend Brauns (2,40)
19.00: (1,70) Pitsburg Stilers (13,0) Indijanapolis Kolts (2,40)
19.00: (2,20) Grin Bej Pekers (13,0) Čikago Bers (1,80)
22.05: (2,55) Los Anđeles Čardžers (14,0) Denver Bronkos (1,60)
22.25: (3,10) Arizona Kardinals (14,0) Detroit Lajons (1,45)
22.25: (1,60) Sijetl Sihoks (14,0) San Francisko Fortinajners (2,55)
Ponedeljak
02.20: (1,60) Atlanta Falkons (14,0) Baltimor Rejvens (2,55)
Utorak
02.15: (1,60) Los Anđeles Rems (14,0) Bafalo Bils (2,55)
*igra se u Londonu, na stadionu Totenhema
***kvote su podložne promenama