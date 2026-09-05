Terzić: Turska nikad slabija, a mi – katastrofa! Kad ekipa ovako odigra, trener je kriv

Nastavio je Terzić sa analizom i ponudio podatke kojima potrepljuje tvrdnju da je ovog popodneva u Istanbulu sve bilo do njegovih izabranica:

“Videli ste i sami, prve dve alme sa Minom Popović odigrali smo u trećem setu. Najbolji servis nam je bio u trećem setu. Uzelac, kratka lopta, ona iz četvorke – u trećem setu. Gomila nekih stvari pojavila se prvi put u trećem setu. Do tada ništa. Turkinje, koje generalno imaju problem sa prijemom servisa, sa nekih 30 i nekoliko posto idealnog pozitivnog prijema, danas su ga u drugom setu imale 80. Ne 40, ne 50, nego 80. To je samo pokazatelj da one nisu mogle za jedan dan da nauče da primaju servis, nego je naš bio smešan, u najmanju ruku smo ga ubacivali. Verovatno neki strah od greške ili šta već. Tako da ova utakmica zaista ne zaslužuje neku dublju analizu. Videlo se šta je u pitanju, videlo se gde je greška, videlo se da ne funkcionišemo kako treba danas na terenu i to je to. E sad, sutra, nadam se i verujem da ipak, bez obzira na to što su to neki novi igrači, reprezentacija Srbije je reprezentacija Srbije. Trebalo bi, ako ništa drugo, da se pojavi neka dodatna motivacija, neka dodatna želja za tom medaljom i, naravno, bar malo onog inata koji nas je pratio”.

Odlično su odigrale turske odbojkašice na mreži, i Zehra Guneš i Eda Erdem:

“Naravno da su odigrale dobro kada kod nas prijem nije postojao. To je normalna stvar. Srednjaci, takvi srednjaci, pogotovo kao što je Zehra, koja je visoka, velika, da kažem krupna osoba, teško se kreću na idealne prijeme i tako dalje, ali na visoke lopte su fenomenalni. To je danas i pokazala. Zakačila je maltene sve što je trebalo, ili je bio blok ili pasivan blok. Tako da je to sasvim normalna stvar, a i mi smo malo napadali nju više nego što je trebalo”.

Prokomentarisao je Terzić i onu raspravu sa sudijom na početku drugog seta, kada je, čini se, želeo da malo razdrma svoju ekipu:

“Pa ne treba ja da ih naljutim. Nema tu šta da ljutim ili da ne ljutim. One, ako nisu sposobne za tu utakmicu, onda je to tako. Jednostavno, govorili smo sve vreme utakmice da sve zavisi samo od nas, ništa drugo. Garantujem da smo odigrali jednu našu normalnu… Pazite, mi smo danas odigrali utakmicu, ja mislim da nismo imali nijedan as. Ne znam da li je bio neki u trećem setu, ali prva dva – nijedan as. Mislim da je u trećem bio. To nam se nije desilo, ne pamtim. Baš ne pamtim. Došlo je do te promene zato što nijedna od primača, uključujući tu i libera, nije funkcionisala kako treba na prijemu. Ne u smislu da su loše primale servis koji je bio dobar, jak i tako dalje, nego je jednostavno bilo vidljivo da to rade izuzetno kruto, tvrdo, da nisu opuštene i zato se problem pojavio”.

Daleko od svog nivoa bila je i Tijana Bošković, mada se čini da smo već navikli da ona iznese sav teret ovakvih mečeva...

“Ja sam to i pre utakmice govorio i Maji i Slađani Mirković i svima drugima: ‘Nemojte očekivati da će Tijana da nam uzme sve na sebe’. To je nemoguće. Ne može nijedan igrač ovakve utakmice da odigra sam. To je mnogo teško. Ali definitivno smo malo pogrešili. Ne mogu da kažem da smo dizali mnogo više Tijani nego što je trebalo, jer je posle takvih prijema logično da korektor dobije najveći broj lopti. A mi prijem nismo imali. Treba uraditi malo analizu i videti šta i kako, mada, opet ponavljam, analiza i nije nešto preterano potrebna posle ovakve utakmice”.

Prekinut je niz od četiri uzastopna finala na kontinentalnim smotrama, ali ostaje borba za bronzu u nedelju od 15 časova protiv poraženog iz duela Poljske i Italije.

“Mislim da neće biti preveliki problem motivacija, baš zbog načina na koji smo izgubili. Mislim da neće biti problem nekog preteranog smirivanja, ili nekog preteranog umora, ili ne znam ni ja čega. Vide i same, svesne su da to nije bila naša igra, da smo bili stegnuti, da nismo razmišljali o onome o čemu je trebalo da razmišljamo na terenu. Svi zajedno, znači ne samo igračice, nego i mi i one. Jednostavno, sutra treba da prebacimo naš trening na utakmicu i to je to. Ništa drugo”, zaključio je Zoran Terzić.