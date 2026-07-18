Transferi, transferi: Arsenić ostaje u Voši, Počuča u stručnom štabu PSŽ-a
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 11:24
Novosađanin i dalje na Slanoj bari. Nekadašnji golman zrenjaninskog Proletara trenira golmane u Parizu. Veljko Davidović se vratio u Kragujevac
Rukometno tržište „živo“ je ovog leta. Pred početak priprema i srpski klubovi sklapaju mozaike za narednu sezonu.
Posle pivotmena Branka Predovića i hrvatskog desnog krila Frana Milete, Vojvodina je potvrdila da i iskusni Luka Arsenić ostaje na Slanoj bari. Njemu je ovo treći mandat u matičnom klubu. Posle godinu i po dana u Partizanu i kratkog boravka u Jugoviću, Luka se zimus vratio u Vošu. Sa mladim Kostom Dizdarom bi trebalo da čini tandem među stativama naredne sezone. Srpskog vicešampiona je napustio Belorus Vijačeslav Soldatenko posle isteka jednogodišnje saradnje.
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Nekadašnji golman zrenjaninskog Proletara Dragan Počuča dugo je u Francuskoj. Naredne sezone biće u stručnom štabu danskog stručnjaka Stefana Madsena, vodiće brigu o čuvarima mreže Pari Sen Žermena – Špancu Rodrigu Koraljesu, povratniku u klub iz Pariza iz Vesprema, i Dancem Mikelu Lekvistu. Počuča dolazi umesto Patrika Anonea, koji je vodio brigu o golmanima francuskog prvaka u prethodnom periodu.
Iskusni pivotmen Veljko Davidović posle dve godine se vratio u Radnički iz Kragujevca. Čačanin je prošlu sezonu proveo u Kikindi, pre toga u Crvenoj zvezdi, a sada će da pomogne timu iz Šumadije da ne brine za opstanak kao prošle sezone, kada se spasao u poslednjem kolu plej-auta. Davidović će činiti tandem na crti sa Brankom Karanovićem, koji je produžio saradnju sa Kragujevčanima.
Jugović je produžio saradnju sa Bogdanom Medurićem, a pre toga i sa Aleksandrom Rudićem. U Kać se vratio i desni bek Nikola Grubić, dok će na kormilu i dalje ostati Gorjan Spahić.