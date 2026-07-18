Transferi, transferi: Arsenić ostaje u Voši, Počuča u stručnom štabu PSŽ-a

Nekadašnji golman zrenjaninskog Proletara Dragan Počuča dugo je u Francuskoj. Naredne sezone biće u stručnom štabu danskog stručnjaka Stefana Madsena , vodiće brigu o čuvarima mreže Pari Sen Žermena – Špancu Rodrigu Koraljesu , povratniku u klub iz Pariza iz Vesprema, i Dancem Mikelu Lekvistu . Počuča dolazi umesto Patrika Anonea , koji je vodio brigu o golmanima francuskog prvaka u prethodnom periodu.

Iskusni pivotmen Veljko Davidović posle dve godine se vratio u Radnički iz Kragujevca. Čačanin je prošlu sezonu proveo u Kikindi, pre toga u Crvenoj zvezdi, a sada će da pomogne timu iz Šumadije da ne brine za opstanak kao prošle sezone, kada se spasao u poslednjem kolu plej-auta. Davidović će činiti tandem na crti sa Brankom Karanovićem, koji je produžio saradnju sa Kragujevčanima.

Jugović je produžio saradnju sa Bogdanom Medurićem, a pre toga i sa Aleksandrom Rudićem. U Kać se vratio i desni bek Nikola Grubić, dok će na kormilu i dalje ostati Gorjan Spahić.