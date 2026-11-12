Tuča Sare Garović i Jelene Agbabe na Banjici (VIDEO)

Nemile scene u velikom derbiju ARKUS lige na Banjici, Crvena zvezda – Bor. U glavnim ulogama bile su, prošle sezone saigračice u crveno-belom dresu, Sara Garović i Jelena Agbaba. Nekadašnje reprezentativke Srbije (bile u timu prošle godine na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj) tokom prvog poluvremena su vodile česte duela. Stvari su izmakle kontruli u 36. minutu, kod rezultata 19:16 za domaći tim.

Posle oštrijeg starta pivota Zvezde nad levorukom igračicom Bora, Sara Garović je pobesnela i udarila Jelenu Agbabu, koja joj je vratila udarac. Srećom, ostale rukometašice su bile pribrane, pa je sprečen veći incident. Ne viđa se često kod nas ovakav „fajt“ dama. Sudije Sekulić i Jovandić su opravdano pokazale najtežu kaznu u rukometu, plavi karton, pa će ove igračice da budu suspendovane sigurno makar jedan meč. Na potezu je direktor ARKUS lige Vladimir Knežić.