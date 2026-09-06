Turske odbojkašice ponovo zlatne

Ženska odbojkaška reprezentacija Turske odbranila je titulu šampiona Evrope! U spektakularnom i do samog kraja neizvesnom finalnom okršaju odigranom u Istanbulu, Turska je pred domaćom publikom savladala reprezentaciju Italije rezultatom 3:2 po setovima — 16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10.

Nesvakidašnja statistika i pravi psihološki rolerkoster obeležili su ovo istorijsko finale. Zanimljivo je da su domaće odbojkašice izašle kao pobednice iako su na kraju osvojile čak deset poena manje u ukupnom zbiru tokom čitavog meča. Izabranice italijanskog stručnjaka Danijelea Santarelija pokazale su čelične živce: nakon što su u trećem setu doživele pravi debakl i izgubile sa čak 13 poena razlike, zaigrale su fenomenalno u četvrtom i petom setu, režirale preokret za pamćenje i potpuno zasluženo stigle do najsjajnijeg odličja.