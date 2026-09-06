Turske odbojkašice ponovo zlatne
Vreme čitanja: 2min | ned. 06.09.26. | 21:23
Drugi šampionat Evrope zredom osvaja Turska, ovoga puta savladana Italija posle preokreta
Ženska odbojkaška reprezentacija Turske odbranila je titulu šampiona Evrope! U spektakularnom i do samog kraja neizvesnom finalnom okršaju odigranom u Istanbulu, Turska je pred domaćom publikom savladala reprezentaciju Italije rezultatom 3:2 po setovima — 16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10.
Nesvakidašnja statistika i pravi psihološki rolerkoster obeležili su ovo istorijsko finale. Zanimljivo je da su domaće odbojkašice izašle kao pobednice iako su na kraju osvojile čak deset poena manje u ukupnom zbiru tokom čitavog meča. Izabranice italijanskog stručnjaka Danijelea Santarelija pokazale su čelične živce: nakon što su u trećem setu doživele pravi debakl i izgubile sa čak 13 poena razlike, zaigrale su fenomenalno u četvrtom i petom setu, režirale preokret za pamćenje i potpuno zasluženo stigle do najsjajnijeg odličja.
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U taboru novih-starih šampionki Evrope zablistala je nestvarna Melisa Vargas, koja je utakmicu završila sa 28 osvojenih poena. Pored nje, veliku podršku pružila je Zehra Guneš, koja je upisala 12 poena. Sa druge strane, u poraženom timu Italije identičan poenterski učinak imala je nezaustavljiva Paola Egonu sa 28 poena, Mirjam Sila je dodala 12, dok su Ana Danezi i Sara Fahr utakmicu završile sa po 10 poena.
Ovo je drugo uzastopno zlato za Tursku na šampionatima Starog kontinenta u njihovom drugom finalu u istoriji, pošto su identičnim rezultatom (3:2) pre tri godine u borbi za tron savladale reprezentaciju Srbije. Podsetimo, Turska je put do ovogodišnjeg finala prokrčila pobedom nad našom selekcijom u polufinalu (3:0), dok su srpske odbojkašice ranije u toku dana savladale Poljsku i okitile se bronzanom medaljom.