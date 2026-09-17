Ubedljiv poraz odbojkaša: Srbija u osmini finala na Italiju ili Sloveniju

Slovenci igraju sa Italijanima kasnije danas pa ćemo posle tog meča znati tačno sa kim će Srbija odmeriti snage u osmini finala. Ipak, ako ne bude iznenađenja, Orlovi će se sastati sa Slovenijom u Torinu. Slovenija je osvajač medalje na poslednja tri evropska prvenstva, bronzana selekcija iz ovogodišnje Lige nacija i ekipa koja je deklasirala Srbiju pre dve godine u grupi na Olimpijskim igrama, ali i 19. jula ove godine u Beogradskoj arena u Ligi nacija.

Što se tiče meča sa Belgijancima, izabranici Georgea Krecua su odlično započeli prvi set i kontrolisali su dešavanja na terenu. U jednom momentu su poveli sa 17:14, ali je onda Belgija napravila seriju 11:2 i ukrala Orlovima prvi set. Srbija je pala na prijemu, rival je odservirao četiri asa i došao do startne prednosti.

Veoma slično je bilo i u drugom setu. Srbija je opet bolje započela set, ali sada nije imala rešenje za Regersa. Kada je on stao na servis sve se promenilo i momentum je prešao na stranu Belgijanaca koji su uspeli ponovo da se izvuku iz minusa i povedi sa 2:0. Treći set ne treba nešto mnogo komentarisati jer je veliko pitanje da li je postava Srbije ikada na treningu igrala zajedno, a kamoli na takmičarskoj utakmici.

Sledi put u iz Finske u Italiju, a tamo će Srbija probati da napravi veliko iznenađenje i umeša se u borbu za medalju.