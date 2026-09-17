Ubedljiv poraz odbojkaša: Srbija u osmini finala na Italiju ili Sloveniju
Vreme čitanja: 2min | čet. 17.09.26. | 17:30
Orlovi se sada sele u Torinu, a tamo će probati da naprave veliko iznenađenje
Kasnije Srbija pali motore na ovom Evropskom prvenstvu, ali kada ih upali igra prilično dobro. Tako se vraćala nakon 0-2 protiv Holandije i Danske, međutim u meču sa Belgijom Orlovi nisu ni stigli da upale motore i poraženi su sa 0:3 (19:25, 21:25, 16:25).
Selektor George Krecu je dosta eksperimentisao u trećem setu i slobodno možemo da kažemo da Srbija nije ni probala da se vrati u ovaj meč. U neku ruku to može da bude i dobro. Srbija sada u narednu fazu ide kao treća u grupi C i igraće sa drugim iz grupe A. Po svemu sudeći, to će biti Slovenija.
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Slovenci igraju sa Italijanima kasnije danas pa ćemo posle tog meča znati tačno sa kim će Srbija odmeriti snage u osmini finala. Ipak, ako ne bude iznenađenja, Orlovi će se sastati sa Slovenijom u Torinu. Slovenija je osvajač medalje na poslednja tri evropska prvenstva, bronzana selekcija iz ovogodišnje Lige nacija i ekipa koja je deklasirala Srbiju pre dve godine u grupi na Olimpijskim igrama, ali i 19. jula ove godine u Beogradskoj arena u Ligi nacija.
Što se tiče meča sa Belgijancima, izabranici Georgea Krecua su odlično započeli prvi set i kontrolisali su dešavanja na terenu. U jednom momentu su poveli sa 17:14, ali je onda Belgija napravila seriju 11:2 i ukrala Orlovima prvi set. Srbija je pala na prijemu, rival je odservirao četiri asa i došao do startne prednosti.
Veoma slično je bilo i u drugom setu. Srbija je opet bolje započela set, ali sada nije imala rešenje za Regersa. Kada je on stao na servis sve se promenilo i momentum je prešao na stranu Belgijanaca koji su uspeli ponovo da se izvuku iz minusa i povedi sa 2:0. Treći set ne treba nešto mnogo komentarisati jer je veliko pitanje da li je postava Srbije ikada na treningu igrala zajedno, a kamoli na takmičarskoj utakmici.
Sledi put u iz Finske u Italiju, a tamo će Srbija probati da napravi veliko iznenađenje i umeša se u borbu za medalju.