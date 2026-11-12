Brižova moda je hit u Milanu, a Tresoldi pazar od 60.000.000

Imaju osnova, Tresoldijev ugovor traje do 2029, a posle 14 golova na 17 utakmica u ovoj sezoni prate ga i Bajern i nekoliko engleskih velikana kojima ta cena ne bi predstavljala problem. Milan je pak samo jednom išao toliko daleko, aš kada je letos dovodio Ramosa. U istom prelaznom roku potrošio je 50.000.000 evra za Dijega Moreiru i on je drugi na listi najskupljih pojačanja kluba.

Sad, zašto bi Tresoldi u Milan, a ne u Minhen ili Premijer ligu? Pa, zato što je rođen u Italiji, u Kaljariju, i što je odmalena navijač Rosonera. A, i on je kupio njihove simpatije kada je u Ligi šampiona het-trikom srušio Inter.

Drugi razlog su odlični odnosi Briža i Milana. Jer Belgijanci su uvek bili iskreni u pregovorima i odmah potencijalnim kupcima saopštavali konačnu cenu. A, Rosoneri se nisu bunili. Tako su na San Siro otišli Šarl De Ketelare (37.500.000 evra) i Ardon Jašari (35.700.000). Samo je Hristosa Colisa Briž prodao za veće pare, Arsenalu za 40.000.000 evra.

Tresoldi bi očigledno mogao da značajnu podigne tu granicu. Briž je uvek spreman da sedne za sto da razgovara o prodaji, ali mu se ništa ne mora. Jer letos je već napravio plus od skoro 30.000.000 evra na prelaznom roku, prošle sezone skoro 50.000.000, godinu ranije nekih 40.000.000. Plus su stalni učesnici Lige šampiona i finansijski u prilično komotnoj situaciji. Sve može, ali ako se dobro plati. Milan sad bar zna koliko.

Samo što bi za juriš u akciju i Ruben Amorim morao da smisli šta će sa Ramosom i Tresoldijem. Jer nema baš mnogo smisla da se dva najskuplja pojačanja rvaju za mesto u timu. Iako se Ramos baš nije proslavio d sada, Milan baš nije u stanju da tako lako pređe preko njegove astronomske cene i tek tako ga gurne u drugi plan.