UFC 332 i dalje bez glavne borbe: Mesec dana pred događaj raste nervoza

Nema šampiona na raspolaganju

UFC 332 se nalazi između dva velika događaja u kojima će publika dobiti tri veoma iščekivane šampionske borbe u muva, bantam i pero kategoriji. Šampioni poput Islama Mahačeva i Makenzi Dern su se nedavno borili te nisu u mogućnosti da se ponovo bore tako rano. Karlos Ulberg, prvak poluteške kategorije, još se nije oporavio od povrede kolena, dok je za Džastina Gejdžija i Šona Striklanda, šampione lake, odnosno srednje kategorije, i dalje prerano za borbu, pogotovo uz manje od mesec dana za pripremu. Kod muškaraca poslednja opcija bi bila revanš u teškoj kategoriji između Aspinala i Gana, međutim, pre nekoliko dana je menadžer šampiona rekao da i dalje nije dobio zeleno svetlo da se bori i da je upitno da li će se Aspinal uopšte takmičiti pre kraja godine.

Neko mora da se bori

Bilo je glasina da bismo mogli dobiti duel između Valentine Ševčenko i Natalije Silve za naslov šampiona ženske muva kategorije, međutim Ševčenko se povredila i ta borba je propala već pre nego što je zvanično najavljena. Jedina preostala opcija je da se organizuje borba za privremeni pojas, ali i tu su opcije ograničene. Poluteškoj kategoriji je potreban privremeni šampion dok se čeka oporavak Karlosa Ulberga, međutim, UFC ima, navodno, problema da nađe protivnika za glavnog izazivača Magomeda Ankalajeva. Prema rečima bivšeg šampiona, Brazilac Paulo Kosta je odbio borbu protiv Rusa, a osim Koste ne postoji jasna opcija. Na pitanje da li bi se popeo u polutešku, Hamzat Čimaev je izjavio da trenutno o tome ne razmišlja. Zadnjih nekoliko dana se govorilo o mogućoj borbi između Brazilke Natalije Silve i Kineskinje Vang Kong za privremeni pojas ženske kategorije do 56 kilograma, međutim, iskreno rečeno, toj borbi nije mesto na vrhu jednog velikog događaja.

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Glavni problem je što su čelnici UFC-a zgusnuli tri velika događaja u vrlo kratak period. Uobičajeno je da publika može očekivati jednu takvu priredbu na otprilike mesec dana dok ćemo između 19. septembra i 24. oktobra dobiti tri.

Raspored je takav da će ovaj događaj verovatno dobiti glavnu borbu manjeg kalibra nego što bi zaslužio te bi organizacija mogla da odluči da organizuje glavnu borbu bez šampionskog pojasa u ulozi. Karlos Prates i Majkl Morales se nisu borili već nekoliko meseci i takva borba između dva nokautera za zvanično mesto sledećeg izazivača u velter kategoriji bi bez sumnje obradovala sve fanove sporta i na taj način spasila događaj koji bi inače teško privukao pažnju.

Piše: Roman Lugassy