UFC ispucao municiju pred prvi događaj u oktobru: Nema zvučnih imena, ali ima ozbiljnih nokautera
Vreme čitanja: 3min | sub. 03.10.26. | 10:17
Došlo je vreme i za debi Roberta Soldića u najjačoj svetskoj MMA promociji
Poslednjih nekoliko meseci UFC je publici servirao prave poslastice. U maju je Hamzat Čimajev branio pojas protiv Šona Striklanda, jun su obeležili Ilija Topurija i Džastin Gejdži, ali i Aleks Pereira u pohodu na privremeni pojas protiv Sirila Gana. Jul je doneo dugo očekivani povratak Konora Mekgregora, dok je avgust bio rezervisan za okršaj Islama Mahačeva i Ijana Gerija. Ni septembar nije prošao bez velikih imena, pošto smo dobili revanš Alehandrea Pantože i Džošue Vana, uz nastup jedne od najvećih zvezda organizacije u ovom trenutku, Armana Carukijana.
A šta je onda ostalo za početak oktobra? Gotovo ništa. UFC se toliko ispucao prethodnih meseci da ćemo u noći između subote i nedelje gledati borbu za titulu u ženskoj muva kategoriji između Natalije Silve i tek osme rangirane Vang Kong, u meču koji po zvučnosti ne može da stane uz bok onome što smo gledali tokom leta.
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Iako UFC ovog puta nema dovoljno zvučnu glavnu borbu da privuče pažnju šire publike, organizacija je makar ostatak događaja napunila zanimljivim imenima i nekim od boraca koji su bili u vrhu svojih kategorija. Na popisu borbi tako se nalazi bivši šampion Rafael dos Anjos, zatim nekadašnji izazivač za pojas Marvin Vetori, dok će u drugoj po važnosti borbi večeri bivši šampion Dejveson Figeredo izaći na megdan Pejtonu Talbotu. Tu su i uvek zanimljivi Bobi Grin i Džoni Voker.
Ne manjka ni atraktivnih finišera, pošto će nastupiti i Damjan Pinas, Džakobi Smit i Ateba Gautie. Ipak, jedno ime možda se izdvaja više od svih. Roberto Soldić će se posle dugog čekanja konačno predstaviti u najjačoj MMA organizaciji na svetu.
(2,90) K. Vilijams - R. Soldić (1,35)
Popularni „Robokap“ je još 2021. godine postao dvostruki šampion KSW-a, kada se već ozbiljno govorilo o njegovim dometima u UFC-u. Ipak, umesto najjače svetske organizacije odlučio se za "ONE Championship", gde je u prethodnih pet godina odradio svega tri borbe. Jednom je pobedio, jednom izgubio, dok je jedan meč završen bez pobednika zbog ilegalnog udarca njegovog protivnika. Sada je, nakon raskida ugovora sa azijskom organizacijom, konačno došlo vreme da se oproba u najjačoj konkurenciji. Soldić u UFC stiže i sa zanimljivim podatkom iza sebe, pošto je jedini borac koji je nokautirao bivšeg šampiona Drikusa Du Plesisa.
U profesionalnoj karijeri upisao je 24 pobede, od čega čak 18 nokautom. Ipak, sada ga čeka protivnik koji nikada nije završio meč nokautom na svoju štetu. Kalin „Haos“ Vilijams, Amerikanac sa 13 nastupa u UFC-u, biće prvi pravi test za Soldića i prilika da pokaže da li je "hajp“ oko njega opravdan ili je bio samo posledica slabije konkurencije.
Ipak, oktobar neće ostati bez spektakularne priredbe, pošto nas već za tri nedelje očekuje UFC 333. Aleksandar Volkanovski braniće pojas u kategoriji do 66 kilograma protiv Movsara Evloeva, dok će u kategoriji ispod Pjotr Jan pokušati da sačuva titulu u trilogiji protiv Meraba Dvališvilija.