UFC ispucao municiju pred prvi događaj u oktobru: Nema zvučnih imena, ali ima ozbiljnih nokautera

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

Iako UFC ovog puta nema dovoljno zvučnu glavnu borbu da privuče pažnju šire publike, organizacija je makar ostatak događaja napunila zanimljivim imenima i nekim od boraca koji su bili u vrhu svojih kategorija. Na popisu borbi tako se nalazi bivši šampion Rafael dos Anjos, zatim nekadašnji izazivač za pojas Marvin Vetori, dok će u drugoj po važnosti borbi večeri bivši šampion Dejveson Figeredo izaći na megdan Pejtonu Talbotu. Tu su i uvek zanimljivi Bobi Grin i Džoni Voker.

Ne manjka ni atraktivnih finišera, pošto će nastupiti i Damjan Pinas, Džakobi Smit i Ateba Gautie. Ipak, jedno ime možda se izdvaja više od svih. Roberto Soldić će se posle dugog čekanja konačno predstaviti u najjačoj MMA organizaciji na svetu.

(2,90) K. Vilijams - R. Soldić (1,35)

Popularni „Robokap“ je još 2021. godine postao dvostruki šampion KSW-a, kada se već ozbiljno govorilo o njegovim dometima u UFC-u. Ipak, umesto najjače svetske organizacije odlučio se za "ONE Championship", gde je u prethodnih pet godina odradio svega tri borbe. Jednom je pobedio, jednom izgubio, dok je jedan meč završen bez pobednika zbog ilegalnog udarca njegovog protivnika. Sada je, nakon raskida ugovora sa azijskom organizacijom, konačno došlo vreme da se oproba u najjačoj konkurenciji. Soldić u UFC stiže i sa zanimljivim podatkom iza sebe, pošto je jedini borac koji je nokautirao bivšeg šampiona Drikusa Du Plesisa.