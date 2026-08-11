UFC više ne prašta greške: Tanka je linija između nedodirljivog i otpisanog

A onda je Gejdži utišao sve. Ne samo da je pobedio, već je naterao ugao Gruzijca da pre početka pete runde preda borbu zbog štete koju je njihov borac pretrpeo.

Slična situacija dogodila se samo mesec dana kasnije, kada je dvostruki šampion i u tom trenutku najveća zvezda organizacije, Ilija Topurija , doživeo poraz od Džastina Gejdžija na spektakularnom događaju ispred Bele kuće. Od same najave borbe mnogima nije bilo jasno zašto je Gejdži , borac kojeg su već videli na zalasku karijere, izabran za protivnika nekome poput Topurije . Retko ko je u tom trenutku mogao da zamisli scenario u kojem Amerikanac izlazi kao pobednik.

Hamzat Čimajev je u maju, nakon nestvarnog skora 15-0, doživeo prvi poraz u karijeri od Šona Striklanda . Kao veliki favorit i vlasnik šampionskog pojasa srednje kategorije, Čimajev je bio apsolutni favorit. Amerikanac je trebalo da bude samo još jedna stanica na njegovom putu, jer se činilo da više nema nikoga ko je dostojan da u oktagonu stane naspram „Borza“. Ipak, u taj meč ušao je neki potpuno drugačiji Hamzat Čimajev . Borac koji je godinama bio prepoznatljiv po agresivnom stilu, konstantnom pritisku i nametanju borbe od prvog trenutka, protiv Striklanda nije uspevao da pronađe svoj ritam. Umesto nove dominantne predstave i odbrane pojasa, usledilo je 25 minuta u kojima je Amerikanac potpuno neutralisao njegovu agresivnost i naneo mu prvi poraz u profesionalnoj karijeri.

Postavlja se pitanje kako je tako brzo došlo do tolikih promena. Kako su borci koji u tim trenucima nisu predstavljali najveću pretnju po vrh divizije uspeli da skinu šampione sa trona?

Danas gotovo svake nedelje gledamo novu UFC priredbu, broj mečeva je sve veći, a borci, ukoliko žele da ostanu aktivni, nemaju mogućnost da pred svaki nastup tempiraju formu na isti način. Na sve to treba dodati i skidanje kilograma, proces koji ne prolazi svaki put isto i koji može značajno da utiče na stanje borca pred sam meč. Nekada će sve proći po planu, dok već u sledećem nastupu isti borac može imati mnogo više problema da dođe do željene kilaže i, samim tim, u oktagon uđe spreman za svoje najbolje izdanje.

Upravo ti sitni detalji mogu da budu presudni, jer je razlika između šampiona i njegovih izazivača iz godine u godinu sve manja, dok su borci istovremeno sve kompletniji.

Nekada se znalo ko je rvač, a ko je bolji na nogama i već na osnovu toga moglo je da se predvidi ko ima prednost. Danas, u vremenu kada svi rade sve, mnogo je teže pretpostaviti u kom smeru će se borba odvijati. Čak i kada je jasno da je jedan borac kvalitetniji, razlika više nije tolika da može sebi da dozvoli loš dan. Dovoljno je da se samo jednom ne pojaviš u svom najboljem izdanju i izgubiš sve ono što si godinama gradio.

(2.11) T. PALJARULO - A. MULUMBA (1.65)

Ostaje zato pitanje: može li i poslednji od pomenute trojice da pokaže da ima svoje slabosti?

Za vikend će Islam Mahačev ući u oktagon i braniti pojas velter kategorije protiv Ijana Gerija, a sve oči biće uprte u apsolutnog favorita i trenutno najboljeg borca organizacije, koji je poslednji i jedini poraz doživeo još davne 2015. godine, u svom drugom UFC nastupu.

Od tada niko nije pronašao rešenje za Dagestanca. Iz ove perspektive čini se da ne neće uspeti ni Geri. Ali, posle svega što smo gledali poslednjih meseci - ko to zna? Više ništa ne može sa sigurnošću da se kaže.