Uroš Medić dobio konkurenciju: Robokap potpisao za UFC

Roberto Soldić, jedan od najboljih regionalnih i evropskih MMA boraca, zvanično je 'ušao' u UFC. Popisom na sajt i uvrštavanjem na zvanični roster najjače svetske promocije, popularni Robokap je i definitivno stavio tačku na višemesečne spekulacije o nastavku karijere.

Borac iz Viteza stiže u elitno društvo kao slobodan agent nakon što mu je istekao ugovor sa organizacijom ONE Championship. Njegov dolazak u UFC čekao se još od 2022. godine kada je dominirao u poljskom KSW-u kao šampion u dve težinske kategorije, ali je tada odabrao azijsku promociju pre nego što ga je put konačno doveo u najjači MMA kavez.