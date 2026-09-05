Uroš Medić dobio konkurenciju: Robokap potpisao za UFC
Vreme čitanja: 2min | sub. 05.09.26. | 04:10
Najbolji hrvatski borac napravio veliki korak u karijeri
Roberto Soldić, jedan od najboljih regionalnih i evropskih MMA boraca, zvanično je 'ušao' u UFC. Popisom na sajt i uvrštavanjem na zvanični roster najjače svetske promocije, popularni Robokap je i definitivno stavio tačku na višemesečne spekulacije o nastavku karijere.
Borac iz Viteza stiže u elitno društvo kao slobodan agent nakon što mu je istekao ugovor sa organizacijom ONE Championship. Njegov dolazak u UFC čekao se još od 2022. godine kada je dominirao u poljskom KSW-u kao šampion u dve težinske kategorije, ali je tada odabrao azijsku promociju pre nego što ga je put konačno doveo u najjači MMA kavez.
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U profesionalnoj karijeri, trenutno najbolji hrvatski borac ima impresivan skor od 21 pobede i 4 poraza, uz čak 18 pobeda ostvarenih nokautom. Tokom dosadašnje karijere ubedljivo je savladavao i vrhunska imena svetske scene, među kojima su aktuelni šampioni i veterani poput Drikusa Du Plesija, Mameda Kalidova, Patrika Kincla i Mihala Materle.
Robokap će se takmičiti u velter kategoriji, gde će pojačati već jaku regionalnu konkurenciju koju čini i srpski borac Uroš Medić. Predsednik FNC Dražen Forgač, sa kojim je Soldić takođe imao načelni dogovor, podržao je njegov odlazak i istakao da organizacija neće stajati na putu istorijskoj prilici.
Zvanični datum debija i ime prvog protivnika još uvek nisu potvrđeni, ali se kao potencijalne lokacije za prvu borbu već pominju UFC događaji u Abu Dabiju i Njujorku. Spekuliše se da bi Soldić već u prvom meču mogao da dobije borca iz samog vrha TOP 10 rang liste.