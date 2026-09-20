Uroš Medić saznao ime novog protivnika: Kevin Holand sledeća prepreka u novembru

Još uvek ljubitelje borilačkog sporta drži velika pobeda Uroša Medića pred domaćom publikom na spektakularnom događaju u Beogradskoj areni, kada je za samo 30 sekundi nokautirao Danijela Rodrigeza. Ipak, taj meč sada je iza njega, jer već zna koji ga sledeći izazov čeka, i to za manje od dva meseca.

Na UFC 334, koji će se održati 14. novembra u Njujorku, rival srpskom "Doktoru" biće Kevin Holand. Amerikanac je deo UFC-a još od 2018. godine i oduvek je važio za veoma atraktivnog borca, a upravo takav rival odgovara Mediću, jer obojica svojim stilom garantuju spektakl.