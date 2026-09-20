Uroš Medić saznao ime novog protivnika: Kevin Holand sledeća prepreka u novembru
Vreme čitanja: 2min | ned. 20.09.26. | 04:47
Srpski borac nastupiće na UFC 334 u Njujorku, gde će odmeriti snage sa 14. rangiranim izazivačem velter kategorije
Još uvek ljubitelje borilačkog sporta drži velika pobeda Uroša Medića pred domaćom publikom na spektakularnom događaju u Beogradskoj areni, kada je za samo 30 sekundi nokautirao Danijela Rodrigeza. Ipak, taj meč sada je iza njega, jer već zna koji ga sledeći izazov čeka, i to za manje od dva meseca.
Na UFC 334, koji će se održati 14. novembra u Njujorku, rival srpskom "Doktoru" biće Kevin Holand. Amerikanac je deo UFC-a još od 2018. godine i oduvek je važio za veoma atraktivnog borca, a upravo takav rival odgovara Mediću, jer obojica svojim stilom garantuju spektakl.
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Holand je u UFC stigao preko Kontender serije, gde je 2018. godine savladao Vila Santijaga, ali te večeri nije odmah dobio ugovor. Ipak, manje od dva meseca kasnije prihvatio je poziv u poslednjem trenutku, kada je organizaciji hitno bio potreban borac, i debitovao protiv tada veoma opasnog Tijaga Santosa. Od tada je sakupio čak 29 nastupa u UFC-u, uz skor od 16 pobeda, 12 poraza i jednog meča koji je završen bez pobednika nakon sudara glavama sa Kajlom Daukausom, a posebno se pamti njegova 2020. godina, tokom koje je ostvario čak pet pobeda za samo sedam meseci.
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Medić je poznat po tome što nijedna njegova profesionalna borba nije stigla do odluke sudija, a ni Amerikanac nije neko ko voli da čeka poslednje zvono. Od 29 pobeda u karijeri, Holand je čak 23 ostvario prekidom.
Ipak, određeno iznenađenje predstavlja činjenica da je srpski borac dobio slabije rangiranog protivnika, iako se nakon četiri uzastopne pobede nokautom u prvoj rundi probio među deset najboljih izazivača velter kategorije. Holand, sa druge strane, trenutno zauzima 14. mesto na rang listi velter kategorije, a u poslednja tri meča ima dva poraza. Zanimljivo je da je u julu prošle godine izgubio upravo od Danijela Rodrigeza, kojeg je Uroš savladao pre nešto manje od dva meseca.
Najvažnije je ipak da na novu Medićevu borbu nećemo dugo čekati, a s obzirom na stilove dvojice boraca, spektakl bi ponovo trebalo da bude zagarantovan.
Na istoj priredbi naći će se još tri borbe koje će biti postavljene iznad Medićeve. Privremeni šampion Siril Gan boriće se za pojas protiv Džoša Hokita, što predstavlja veliko iznenađenje, dok nas u ženskoj bantam kategoriji čeka dugo očekivani duel Amande Nunes, jedne od najvećih MMA borkinja svih vremena, i aktuelne šampionke Kajle Herison.
Ispred Medića na programu će biti i okršaj Kaija Boralja i Jurija Belgaruija, ali velika je stvar da srpski borac dobije tako visoko mesto na jedom od važnijih događaja do kraja godine.