Uroš Medić (©AFP)
Uroš Medić (©AFP)

UŽIVO - UFC BEOGRAD: Povreda uništila debi Miloša Janičića

sub. 01.08.26. | 17:29

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Beogradske arene

UFC BEOGRAD

Premilinarne borbe - početak 16.00

Spasić - Lučijano - pobeda Stefanije Lučijano gušenjem u prvoj rundi

Leka - Popek - pobeda Jovana Leke nokautom u prvoj rundi

Milošević - Kovan - pobeda Nikolije Milošević nokautom u prvoj rundi

Rebecki - Prepolek - pobeda Mateuša Rebeckog nokautom u prvoj rundi

Buzukja - Grad - pobeda Grad gušenjem u drugoj rundi

Nikolić - Vologdin - pobeda Borislava Nikolića odlukom sudija

Eliot - Oliveira - pobeda Majkla Oliveire nokautom u prvoj rundi

Klein - Musajev - pobeda Tofika Musajeva nokautom u drugoj rundi

Glavna karta - početak 19.00

Janičić - Gunjon - pobeda Noe Gunjona gušenjem u prvoj rundi

(1,30) Čepo - Urbina (3,20)

(2,40) Todorović - Valentin (1,60)

(1,30) Rakić - Tibura (3,75)

(3,20) Blahovič - Stirling (1,30)

(1,25) Medić - Rodrigez (4,00)

***kvote su podložne promenama

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UFCAleksandar RakićDuško TodorovićUFC BeogradUroš MedićMiloš Janičić
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