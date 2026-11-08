Vasović u susret duelu sa Pro Rekom: Nije izgubio u Srbiji od 2013… Promene u VSS mogu da se dogode

Bio je to povod i da Jugoslav Vasović , direktor kragujevačkog kluba, prozbori koju za klupski sajt oi utakmici sa Pro Rekom, ali i drugim temama. “Očekivanja su mi uvek najviša, a verujem da ovoga puta imamo dobru priliku. Igramo dobro, u odličnoj smo formi i imamo kvalitetan tim. Dolazi nam u goste najbolji svetski klub, koji nije izgubio u Srbiji još od 2013. godine, i pokušaćemo da prekinemo taj niz. Biće to naš najveći ispit ove sezone, ali verujem u ekipu i nadam se pobedi. Pro Reko je veliki klub, sa 11 evropskih titula, sjajno organizovan i sa izuzetnim sastavom. Siguran sam da nas očekuje prava vaterpolo poslastica, pred punim tribinama i uz veliku podršku naših navijača” , rekao je Jugoslav Vasović .

Radnički je jedan od retkih klubova koji ne naplaćuje članarine deci u mlađim selekcijama. Uz to, kroz saradnju sa osnovnim školama organizuje besplatnu obuku plivanja, kao i letnju školu plivanja za ostale sugrađane…

“Verujem da će se pravi rezultati ovakvog rada videti tek u godinama koje dolaze. Uskoro će biti dve godine otkako smo ukinuli članarine za mlađe selekcije. Kroz saradnju sa osnovnim školama sprovodimo i program besplatne obuke plivanja, koji bismo voleli dodatno da proširimo. Za to su nam potrebni veći kapaciteti – više trenera i termina na bazenima, ali i još veće uključivanje škola. Prošle sezone taj projekat je odlično funkcionisao i nadam se da ćemo nastaviti u istom pravcu”.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Dotakao se Jugoslav Vasović i mogućih promena u Vaterpolo savezu Srbije. Ima naznaka da će klubovi zatražiti vanrednu Skupštinu, jer čak 12 osvajača evropskog zlata trenutno nije deo reprezentacije. Inicijativa postoji.

“Promene mogu da se dogode, ali i ne moraju. Očekujem uspostavljanje sistema na svim nivoima, pa tako i u sportu, a ako trenutno rukovodstvo Saveza treba da ostane tu, onda treba da ostane i da radi ono što je, nadam se, u interesu vaterpola”, zaključio je Jugoslav Vasović.