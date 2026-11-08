Vasović u susret duelu sa Pro Rekom: Nije izgubio u Srbiji od 2013… Promene u VSS mogu da se dogode
Vreme čitanja: 2min | ned. 08.11.26. | 16:53
“Ali, i ne moraju. Očekujem uspostavljanje sistema na svim nivoima”, kaže direktor Radničkog
Zašla je sezona u novembar, dobrano je odmakla, a Radnički nema niti jedan poraz. Do sada: 14 utakmica i isto toliko pobeda! Niko ga nije zaista ugrozio u Regionalnoj vaterpolo ligi, ostvario je dva ubedljiva trijumfa u Ligi šampiona, ali iduće sedmice susrešće se sa rivalom kakvim nije u protekla dva meseca.
U utorak na kragujevački bazen stiže najbolji svetski klub. Radnički će od 20.30 ukrstiti koplja sa Pro Rekom, italijanskim gigantom koji je u 11 navrata podizao pehar Lige šampiona.
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Bio je to povod i da Jugoslav Vasović, direktor kragujevačkog kluba, prozbori koju za klupski sajt oi utakmici sa Pro Rekom, ali i drugim temama.
“Očekivanja su mi uvek najviša, a verujem da ovoga puta imamo dobru priliku. Igramo dobro, u odličnoj smo formi i imamo kvalitetan tim. Dolazi nam u goste najbolji svetski klub, koji nije izgubio u Srbiji još od 2013. godine, i pokušaćemo da prekinemo taj niz. Biće to naš najveći ispit ove sezone, ali verujem u ekipu i nadam se pobedi. Pro Reko je veliki klub, sa 11 evropskih titula, sjajno organizovan i sa izuzetnim sastavom. Siguran sam da nas očekuje prava vaterpolo poslastica, pred punim tribinama i uz veliku podršku naših navijača”, rekao je Jugoslav Vasović.
Radnički je jedan od retkih klubova koji ne naplaćuje članarine deci u mlađim selekcijama. Uz to, kroz saradnju sa osnovnim školama organizuje besplatnu obuku plivanja, kao i letnju školu plivanja za ostale sugrađane…
“Verujem da će se pravi rezultati ovakvog rada videti tek u godinama koje dolaze. Uskoro će biti dve godine otkako smo ukinuli članarine za mlađe selekcije. Kroz saradnju sa osnovnim školama sprovodimo i program besplatne obuke plivanja, koji bismo voleli dodatno da proširimo. Za to su nam potrebni veći kapaciteti – više trenera i termina na bazenima, ali i još veće uključivanje škola. Prošle sezone taj projekat je odlično funkcionisao i nadam se da ćemo nastaviti u istom pravcu”.
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Dotakao se Jugoslav Vasović i mogućih promena u Vaterpolo savezu Srbije. Ima naznaka da će klubovi zatražiti vanrednu Skupštinu, jer čak 12 osvajača evropskog zlata trenutno nije deo reprezentacije. Inicijativa postoji.
“Promene mogu da se dogode, ali i ne moraju. Očekujem uspostavljanje sistema na svim nivoima, pa tako i u sportu, a ako trenutno rukovodstvo Saveza treba da ostane tu, onda treba da ostane i da radi ono što je, nadam se, u interesu vaterpola”, zaključio je Jugoslav Vasović.