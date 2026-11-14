Veliki uspeh Rumljanki: Prezimile u Evropi u debitantskom učešću
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Vreme čitanja: 1min | sub. 14.11.26. | 19:12
Rukometašice Rume izborile osminu finala Kupa EHF posle dvostruke pobede nad austrijskim Azgersdorfom. U revanšu 31:29
Traje evropska bajka Rume. Rukometašice iz ovog grada u Sremu u debitantskom učešću u međunarodnom takmičenju prezimile su u Evropi. U šesnaestini finala EHF kupa je srušen austrijski Azgersdorf, i to veoma ubedljivo – ukupnim rezultatom 61:53.
Posle pobede sa 30:24 u prvom meču pred svojim navijačima i u revanšu je tim Dragana Vidovića bio bolji, slavio je u Austriji sa 31:29.
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Anja Penić i Maša Živković su postigle po pet golova za Rumu, dok su po četiri pogotka dalo Marije Marinković i Tamare Kocić. Na golu je Jovana Vasiljković imala 10 odbrana, a Ninoslava Cvejić tri. Kod domaćih rukometašica najbolja je bila Lea Kofler sa sedam golova.
Blizu mesta među 16 najboljih timova u najslabijem evropskom takmičenju je i Bor. Tim Zorana Barbulovića je u prvom meču pregazio Sint Trojden sa 38:22, pa je revanš u nedelju (16.00) u Belgiji formalnost za ekipu sa istoka Srbije.
Podsetimo, niška Naisa u nedelju igra u Danskoj protiv Viborga u prvom meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Prošlog meseca je srpski šampion Crvena zveza eliminisan u prvom kolu kvalifikacija od rumunske Korone iz Brašova.