Veliki uspeh Rumljanki: Prezimile u Evropi u debitantskom učešću

Traje evropska bajka Rume. Rukometašice iz ovog grada u Sremu u debitantskom učešću u međunarodnom takmičenju prezimile su u Evropi. U šesnaestini finala EHF kupa je srušen austrijski Azgersdorf, i to veoma ubedljivo – ukupnim rezultatom 61:53.

Posle pobede sa 30:24 u prvom meču pred svojim navijačima i u revanšu je tim Dragana Vidovića bio bolji, slavio je u Austriji sa 31:29.