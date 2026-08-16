Veliki uspeh za srpsko plivanje! Barna došao do srebra na Evropskom prvenstvu

Zanimljivo je da je srebro podelio sa Rusom Jegorom Kornevim koji je isplivao identično vreme, dok je zlatna medalja pripala Ukrajincu Nikiti Šeremetu (21,13). Iza njih ostao je dvostruki olimpijski šampion Kristof Milak, kome je podijum izmakao za svega devet stotinki.

Ovo je Barni ukupno treća medalja sa šampionata Evrope u karijeri. Pre dve godine na domaćem terenu u Beogradu bio je zlatni u štafeti 4x100 slobodno, kao i bronzani u individualnoj trci na 100 metara slobodno. Srpski plivač, koji je učestvovao na Olimpijskim igrama u Tokiju i Parizu gde mu je zamalo izmaklo finale na 100 metara, potvrdio je kontinuitet u samom svetskom vrhu nakon što je prošle godine zauzeo visoko šesto mesto na planeti na 50 slobodno u Singapuru.

Uzbudljivo je bilo i u ženskoj konkurenciji u disciplini 50 metara prsno, gde je viđena drastična borba za stotinke. Zlato je pripalo Litvanki Ruti Meilutite sa vremenom 29,93 sekundi, srebro je osvojila Italijanka Benedeta Pilato sa samo stotinkom zaostatka (29,94), dok se bronzom okitila Irkinja Mona Mekšeri (29,95).