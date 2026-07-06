Verstapen gubi strpljenje, Red Bul priznaje: Ima pravo da bude nezadovoljan

Uprkos činjenici da su problemi sa balansom na bolidu i dalje bili prisutni, Verstapen se tokom trke odlično borio za plasman na pobedničko postolje sa vozačem Mercedesa Džordžom Raselom i Luisom Hamiltonom u Ferariju. Nakon što je na deset krugova do kraja trke lider šampionata Andrea Kimi Antoneli doživeo problem i pao na deseto mesto, Holanđanin se našao na trećoj poziciji, a novi pneumatici su mu pomagali da postepeno smanjuje zaostatak za tada drugoplasiranim Hamiltonom.

Međutim, samo pet krugova pre isticanja karirane zastave, Verstapen je u brzoj krivini Stouv izleteo i ostao zaglavljen u šljunku, zbog čega je na stazu izašlo vozilo bezbednosti koje je ostalo prisutno do kraja trke na Silverstonu.

Četvorostruki šampion je tada, pre nego što je izbacio volan iz bolida i sam iskočio iz njega, a nakon što se tokom čitave trke svom timu žalio preko radija, frustraciju izbacio uz sočne psovke:

‘’Zaglavio sam se. J**eš ovaj auto. J**eno neverovatno.’’

U razgovoru za medije po završetku trke, Verstapen je objasnio da se slično desilo nedelju dana ranije u Austriji, kada je na kraju subotnjih kvalifikacija izleteo na gotovo identičan način.

‘’Bilo je kao u Austriji. Recimo da je kvar bio drugačiji, ali ishod je bio isti. Dakle, prilikom ulaska u krivinu zadnje krilo se nije u potpunosti aktiviralo. Zbog toga izgubiš veliki deo potisne sile i jednostavno izletiš sa staze.’’

Dodao je Holanđanin da je voziti ovogodišnji bolid Red Bula postalo opasno, te da mu je potrebno par dana da se opusti nakon svega što mu se desilo.

‘’U tom trenutku je to izuzetno opasno, jer stvarno možeš ozbiljno da se povrediš, već dva puta se to zamalo dogodilo. Imao sam sreće u Austriji, imao sam sreće i ovde, ali upravo zbog toga ti se sve to stvarno smuči. Mislim, morao bih da budem baš zen osoba da u ovom trenutku budem optimističan, posle svega što se ponovo dogodilo ovog vikenda. Žao mi je, ali jednostavno je tako. Mislim da mi je potrebno nekoliko dana da se saberem, resetujem i pokušam ponovo. Čak i da smo završili na podijumu, to bi bilo nezasluženo, zbog kazne za Luisa, problemima za Džordža i Kimija. Na tvrdim pneumaticima bili smo veoma spori, ne znam kako sam zadržavao Džordža i Luisa iza sebe toliko dugo. Celog vikenda sam imao užasan balans, nije bilo maksimalne brzine u odnosu na drugi bolid. Trka je zatim bila potpuno ista, što sam i očekivao’’, zaključio je Verstapen.

Kada je reč o problematičnom zadnjem krilu Red Bula, austrijski tim je u četvrtoj rundi u Majamiju predstavio sopstveni koncept zadnjeg krila koji omogućava rotaciju gornje površine za oko 180 stepeni, što je inovacija koju je prvo predstavio Ferari, popularno nazvano ‘Makarena’.

Šef tima Loran Mekis istakao je da su u timu svesni uzroka kvara na bolidu, kao i da će uslediti detaljne provere kako bi se osiguralo da se nešto slično ne ponovi.

‘’Maks ima puno pravo da bude nezadovoljan. Veoma je neprijatno za vozače kada ih bolid izneveri u brzim krivinama na dve uzastopne trke. Razlozi su bili različiti, a iako je ovog puta problem bio manjeg obima, za nas kao tim je takođe izuzetno neprijatno kada svoje vozače praktično pošaljemo u šljunak. Bezbednost shvatamo najozbiljnije moguće, tako da je nezadovoljstvo najmanje što Maks danas može da oseća. Znamo šta se dogodilo na Red Bul Ringu. Nećemo ulaziti u detalje jer mislim da to ne bi bilo primereno, ali razumemo uzrok tog kvara. Prema prvim analizama, ovog puta smo imali drugačiji tip problema. To ga ne čini ništa manje ozbiljnim, ali sada ćemo sve detaljno analizirati kako bismo bili sigurni da više ne postoji ni najmanja mogućnost da se ovako nešto ponovi.’’

Upitan da li bi mogli da se vrate na neki prethodno korišćen koncept zadnjeg krila, Mekis je rekao:

‘’Već smo vozili veliki broj trka sa tim konceptom, i još je prerano u analizi da bi se utvrdilo da li je problem u samom konceptu, ali ćemo temeljno proveriti sve i ništa nećemo isključiti kada je reč o mogućim uzrocima.’’

Problemi sa bolidom, nedostatak rezultata, ali i nedavni navodi da tehnički direktor Red Bula Pjer Vaše u poslednje vreme ne deli sve informacije sa Verstapenovim inženjerom, Đanpjerom Lambjazeom, iz straha da će ih on otkriti Meklarenu kada pređe u njihove redove 2028. godine, dodatno podgrevaju tenzije u timu i samo povećavaju neizvesnost oko Verstapenove budućnosti. Holanđanin još nije doneo konačnu odluku da li će i naredne sezone ostati u Red Bulu, a izlazna klauzula u njegovom ugovoru mogla bi da bude aktivirana i pre isteka saradnje na kraju 2028. godine. To bi mu omogućilo da već od naredne sezone promeni tim, dok njegov menadžment, prema navodima medija, već razmatra moguće opcije, među kojima se kao najozbiljniji kandidati izdvajaju Mercedes i Meklaren.

Naredna trka Formule 1 na programu je od 17. do 19. jula na čuvenoj stazi Spa-Frankoršam u Belgiji.

PIŠE: Maja Nakaradić