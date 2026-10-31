Verstapen i Loson kažnjeni posle bizarnog incidenta

Holanđanin je na ulasku u 12. krivinu hteo da prođe pored svog nekadašnjeg timskog kolege, ali već u narednom spletu krivina u delu kod stadiona, Loson je uzvratio udarac. To je nateralo Verstapena da siđe sa staze i odskoči preko ivičnjaka, a zatim je po povratku na stazu udario u bolid Rejsing Bulsa, oštetivši mu prednje krilo, ali i sebi pod bolida.

Upravo tokom drugog treninga dogodio se incident između Verstapena i Losona , koji nisu učestvovali u prvom treningu jer su svoje bolide prepustili Ajumuu Ivasi i Nikoli Colovu .

Crvena zastava bila je istaknuta tada kako bi redari počistili delove koji su ostali na stazi posle ovog incidenta, a ubrzo su sudije pokrenule istragu.

Nekoliko sati kasnije, nakon pregleda video snimaka i razgovora sa dvojicom vozača, sudije su obojicu proglasile krivim i dodelile im po jedno mesto kazne pred start nedeljne trke.

U objašnjenju Međunarodne automobilske federacije (FIA) stoji: “Na prilasku krivini 12, bolid sa brojem 3 (Verstapen) bio je na pripremnom krugu, a bolid sa brojem 30 (Loson) bio je na sporom krugu i pripremao se za novi brzi krug. Vozači oba bolida ponašali su se neprihvatljivo, a obojica su priznali da su njihovi potezi bili “nespretni”. Budući da je tokom godine bilo sličnih incidenata između vozača na slobodnim treninzima, sudije su odlučile da pooštre kaznu sa formalnog upozorenja na kaznu za poziciju na startnom poretku koja je u skladu sa upozorenjem koja je predstavljena na sastanku menadžera timova i sa drugim incidentima koji su se događali tokom godina.”

Uz kaznu za nedeljnu trku, Verstapen i Loson dobili su i po jedan kazneni poen. Dok četvorostruki šampion sada ima samo jedan, Loson na svom bodovnom saldu ima četiri kaznena poena, a zabrana vožnje na jednoj trci sledi ukoliko ih vozač u periodu od 12 meseci nakupi 12.

Pre nedeljne trke koja je na programu od 21 čas po srednjoevropskom vremenu, u subotu su na programu treći trening od 18:30 i kvalifikacije od 22 časa.