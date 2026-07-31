Video bim ispred Šumica, podrška za Orliće protiv Italije
Vreme čitanja: 1min | pet. 31.07.26. | 13:49
Dvorana će biti mala da primi sve koji budu želeli da posmatraju izabranike Aleksandra Brkovića u ključnom meču za plasman u Top 12
Kadetska reprezentacija Srbije u subotu (19.30), u dvorani Šumice protiv Italije odigraće najvažniju utakmicu u dosadašnjem delu Evropskog prvenstva koje se održava u Beogradu.
Imali su naši kadeti fantastičnu podršku s tribina u prve dve utakmice na šampionatu, dvorana na Banjici je bila ispunjena gotovo do poslednjeg mesta, a posle maestralne partije protiv svetskog prvaka, selekcije Nemačke, interesovanje za naše Orliće je sve veće.
Izabrane vesti
Dvorana Šumice ima smanjeni kapacitet, manje od 1.000 mesta, a potražnja je ogromna, pa Rukometni savez Srbije apeluje na sve navijače koji imaju ulaznicu da na vreme dođu na utakmicu.
“Za sve ljubitelje ovog sporta koji ne stignu ili ne budu uspeli da dođu do ulaznice, naša kuća rukometa obezbedila je ispred dvorane u Šumicama veliki video bim putem kog će biti prenošena utakmica”, saopštili su na Tošinom bunaru i dodali:
“Dođite da podržimo naše borbene kadete u još jednoj velikoj borbi”.
Podsetimo, Srbiji treba bod za Top 12 fazu. Ako ne izgubimo od Azura, Orlići će za četvrtfinale da se bore sa Francuskom i Slovenijom.