Video bim ispred Šumica, podrška za Orliće protiv Italije

Kadetska reprezentacija Srbije u subotu (19.30), u dvorani Šumice protiv Italije odigraće najvažniju utakmicu u dosadašnjem delu Evropskog prvenstva koje se održava u Beogradu.

Imali su naši kadeti fantastičnu podršku s tribina u prve dve utakmice na šampionatu, dvorana na Banjici je bila ispunjena gotovo do poslednjeg mesta, a posle maestralne partije protiv svetskog prvaka, selekcije Nemačke, interesovanje za naše Orliće je sve veće.