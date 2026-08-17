Vilagoš: Očekivala sam više, sada slavimo medalju

Jedinu medalju Srbiji na ovom Evropskom prvenstvu u Birmingemu donela je Adriana Vilagoš. U disciplini bacanje koplja osvojila je bronzanu medalju odličnim hicem u drugoj seriji i tako se popela na postolje na kontinentalnom šampionatu. Kada su svi podbacili od srpskih atletičara, Vilagoš nije i može da bude i više nego zadovoljna bronzom.

Srećna je bila posle osvojene medalje i iznela je utiske o takmičenju.

"Svakako, ovo je bilo baš izazovno Evropsko prvenstvo, od početka do kraja. Baš je trebalo da se izborim sama sa sobom, da sastavim neke stvari i da bacim neki solidan rezultat. Naravno, očekivala sam nešto više, ali okolnosti se menjaju", rekla je za "Sportklub".