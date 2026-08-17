Vilagoš: Očekivala sam više, sada slavimo medalju
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 00:31
Adriana iznela utiske posle osvojene bronze na Evropskom prvenstvu
Jedinu medalju Srbiji na ovom Evropskom prvenstvu u Birmingemu donela je Adriana Vilagoš. U disciplini bacanje koplja osvojila je bronzanu medalju odličnim hicem u drugoj seriji i tako se popela na postolje na kontinentalnom šampionatu. Kada su svi podbacili od srpskih atletičara, Vilagoš nije i može da bude i više nego zadovoljna bronzom.
Srećna je bila posle osvojene medalje i iznela je utiske o takmičenju.
"Svakako, ovo je bilo baš izazovno Evropsko prvenstvo, od početka do kraja. Baš je trebalo da se izborim sama sa sobom, da sastavim neke stvari i da bacim neki solidan rezultat. Naravno, očekivala sam nešto više, ali okolnosti se menjaju", rekla je za "Sportklub".
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Svaki rezultat je dobar.
"Pokušavamo da posmatramo pozitivne stvari i to je to. Još je baš rano za analizu, sada imam neke druge zaključke. Danas slavimo medalju, danas bronzu".
Vremenski uslovi nisu joj pravili problem, kao Angelini Topić.
"Uglavnom uvek pokušavam da se fokusiram na stvari na koje ja mogu da utičem. I tokom takmičenja pokušavam da sve te druge stvari, ako mogu, ne primećujem previše".
Sada se samo slavi medalja.
"Svakako, bio je vetar, bila je temperatura koja je uticala na nas. Nekome takvi uslovi odgovaraju bolje, nekome gore. Generalno, mnogo zavisi od toga u kakvom stanju dođeš na takmičenje i kakav ti je dan. Na to utiče baš mnogo faktora. Ali za analizu postoji još dug period. Danas slavimo medalju, danas bronzu", zaključila je.