Gatuzo, čoveče... Lacio se žestoko obrukao: Nemojte posle da vas čudi bojkot

Nemojte posle da se čude svi na Čizmi zašto Rimljani bojkotuju jedan od dva najveća kluba u glavnom gradu. Dovođenje Đenara Gatuza bilo je baš loše prihvaćeno i čitav prelazni rok koji se odvija je baš bruka i sramota za jedan legendarni klub kakav je Lacio. U ozbiljnom su minusu, ne igraju Evropu, ne pojačavaju se ozbiljno i čak žickaju kazne jer mogu da uđu u toliko dubok minus da mogu da stignu i kazne od Serije A. Odbijaju ih svi igrači, oni ozbiljni i oni koji ne bi bili tako ozbiljna pojačanja, oni kojima je Lacio u srcu i neki koji bi napravili dobar korak u karijeri da pređu tamo. Oni hoće sve i svašta, a njih niko neće.

Na sve to, jedva da su prodali 2.000 sezonskih karata za ovu sezonu! Prošle je otišlo 29.918, ove - niko neće da dođe da gleda Lacio jer protestuju protiv vlasnika Klaudija Lotita i bojkotuju sve ono što on predstavlja. Posle 22 godine, smučilo se svima na šta liči Lacio, koji je ovako slabu prodaju sezonskih karata poslednji put imao pre tačno jedne decenije, kada je prodao 4.000. Pa ovako nije bilo ni prošle godine kada nisu igrali Evropu i kada su imali zabranu da dovode igrače. Toliko je dogorelo.

Bojkot, koji su navijači pokrenuli u januaru, i dalje traje, navijači su ga usmerili protiv vlasnika, a ne protiv ekipe Đenara Gatuza. Cilj im je da izvrše finansijski pritisak i primoraju Lotita na prodaju kluba. Prosečna poseta prošle sezone iznosila je oko 30.000 gledalaca na stadionu kapaciteta 70.634 mesta, što je najmanja brojka od sezone 2016/17, ne računajući period pandemije. Nezadovoljstvo je iskazano i peticijom koju je grupa "La Voce Della Nord" pokrenula 13. februara i koja je do sada prikupila 45.000 potpisa. U njoj se navodi da navijači nisu bili nezadovoljniji otkako je Lotito preuzeo klub, da Lacio od osvajanja Kupa Italije 2019. godine nije osvojio trofej, kao i da godinama nisu stizala atraktivna pojačanja.

Još više može da eskalira sada situacija kada ih je Mantova savladala kod kuće, golovima Ruoke u 75. i Kahaza u 96. minutu posle kontre, za jednu baš katastrofu u prvom zvaničnom meču sezone, dok Serija A nije ni počela. Sve gore od goreg, biće izgleda prazne tribine prvi put kada se bude igralo na Olimpiku...

Možemo da dodamo i da je srpski napadač Petar Ratkov igrao od 71. minuta, kada je zamenio Diju, ali da ništa nije pomogao.