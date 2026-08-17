Ljudi, pobedio River! (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | pon. 17.08.26. | 01:05
Posle najgoreg starta u istoriji kluba, evo jedne pobede za čuveni argentinski klub
Došao je i taj dan! Četiri poraza zaredom, sva četiri poraza minimalnim rezultatom, bez postignutog gola, bez ičega. Najgori start u istoriji legendarnog argentinskog kluba, za plač, za nevericu, za depresiju. Sve se to dešavalo u dve nedelje, gde su crveno-beli propatili kao nikada u istoriji, gde su se svi zapitali – pa, šta se ovo dešava sa River Plejtom?! Bili su baš katastrofa, ali otrežnjenje je moralo da dođem u jednom trenutku.
I evo ga. Ponovo radi bioskop. Ljudi, pobedio River! Uspeo je River Plejt da savlada nekoga i da konačno pogleda. U petom kolu Klausure - i još ima nade za ukupni plasman i treće mesto za Kopa Libertadores - savladali su Argentinos Juniors 2:0 (1:0). Ako je morala negde da se pusti krv, morala je ovde.
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Opet su bili nesnađeni tokom većeg dela prvog poluvremena i igrali su kao da im je fudbal posao sa strane, kao da su neka ekipa iz Andore koja uđe u kvalifikacije za Evropu pa imamo materijala da vidimo da li sutra polovina igrača radi smene kao konobari, što je za poštovanje njima, ali ako nosite dres River Plejta, nije za poštovanje vama. Srećom, imaju dobar tim i imaju igrače koji mogu makar nekada da naprave neku razliku. Da poguraju ovog velikane i izvade ga iz živog peska koji ih guta od kraja jula.
Gol Rivera posle ko zna koliko vremena je delo Gonzala Montijela, koji isto ni on ne zna kako se našao u petercu da u 37. minutu ugura loptu u gol. Šut, odbitak, karambol i bek koji je ostao iza leđa odbrane, uspeva da je smesti u donji desni ugao za malo sreće na tribinama. Neka zahvale gostima za katastrofalno postavljanje.
Da prođe sve bez drame, sigurno ne može kada su u pitanju crveno-beli, tako da je bilo popularno 'kočenje' sve do same završnice meča. Mešalo se, menjalo se, napadali su i gosti malo po malo, ali nisu bili tako opasni kao prethodna četiri protivnika.
Na kraju, u 89. minutu penal i Anhelito Korea kao junak da je zakuca u mrežu. Iz sve snage preko golmana, za overu pobede i kraj katastrofalnog, istorijskog niza.
ARGENTINA 1, KLAUSURA – 5. KOLO
Subota
Rasing – Banfild 0:1 (0:1)
/Maćado 24/
Aldosivi – Tigre 0:0 (0:0)
San Lorenco – Union Santa 1:0 (0:0)
/Auzmendi 64/
Estudijantes – Himnasija La Plata 4:0 (1:0)
/Mancuso 43, Palasios 60, Burgos 70, Kastro 84/
Njuels Old Bojs - Deportivo Rijestra 2:0 (0:0)
/Guč 67, Macanti 85/
Belgrano - Rivadavija 2:0 (1:0)
/Botari 42ag, Rigoni 46/
Nedelja
Platense – Boka Juniors 1:1 (0:0)
/Retamar 53 - Merentiel 80/
Sarmijento - Urakan 2:0 (1:0)
/Marabel 30, Suarez 86/
River Plejt - Argentinos Juniors 2:0 (1:0)
/Montijel 37, Korea 89p/
Ponedeljak
01.15: (3,20) Barakas (2,80) Rosario (2,40)
01.15: (3,60) Sentral Kordoba (3,15) Instituto (2,20)
19.45: (2,90) Estudijantes Rio Kvarto (2,85) Atletiko Tukuman (2,80)
22.00: (2,35) Lanus (3,15) Independijente (3,30)
Utorak
00.15: (1,80) Velez (3,50) Defensa i Hustisija (4,70)
02.30: (2,80) Himnasija Mendoza (2,80) Taljeres (2,85)
***kvote su podložne promenama