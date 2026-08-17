Ljudi, pobedio River! (VIDEO)

Došao je i taj dan! Četiri poraza zaredom, sva četiri poraza minimalnim rezultatom, bez postignutog gola, bez ičega. Najgori start u istoriji legendarnog argentinskog kluba, za plač, za nevericu, za depresiju. Sve se to dešavalo u dve nedelje, gde su crveno-beli propatili kao nikada u istoriji, gde su se svi zapitali – pa, šta se ovo dešava sa River Plejtom?! Bili su baš katastrofa, ali otrežnjenje je moralo da dođem u jednom trenutku.

I evo ga. Ponovo radi bioskop. Ljudi, pobedio River! Uspeo je River Plejt da savlada nekoga i da konačno pogleda. U petom kolu Klausure - i još ima nade za ukupni plasman i treće mesto za Kopa Libertadores - savladali su Argentinos Juniors 2:0 (1:0). Ako je morala negde da se pusti krv, morala je ovde.