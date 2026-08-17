Već vam nedostaje Pep? Pazite ovo...

Deset godina potpune dominacije, mahanja rukama pored terena, naginjanja flašice vode kad je frka i svega što je radio mastermajnd iz srca Katalonije je sada već polako jedan deo u istorijskim knjigama jer ulazimo u neku novu eru gde njega više nema. Nećemo ni da mu pominjemo ime, što kaže jedan naš apstraktni umetnik i muzičar, u daljoj priči, zvaćemo ga "on". Da li vam je stvarno dosta bilo jednog Pepa Gvardiole, da ozbiljno maltretira vaše omiljene engleske timove, da diže trofeje i smeška se uz šaljive komentare na konferencijama za medije kao pravi zlikovac iz stripova ili nekih superherojskih filmova, ko šta više voli? Da li vam se smučio više čovek sijave glave pored terena u rolci da vaše timove odučava o fudbala svakog vikenda? Verovatno jeste.

Da li vama navijačima Mančester sitija posle prve zvanične utakmice nedostaje? Da li vama koji ne volite Arsenal i znate da je on kriptonit svog sunarodnika koji je pretio da uzme kraljevsku palicu od njega već nedostaje? Naravno da vam nedostaje. Ali, prošlo je to vreme. Spremite se da vam novi Pep usadi u fudbalske ćelije dominaciju kakvu ste gledali proteklih deset godina.