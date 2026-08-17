Već vam nedostaje Pep? Pazite ovo...

Vreme čitanja: 3min | pon. 17.08.26. | 02:52
Šta ako vam kažemo da će Mikel Arteta biti taj do kraja ove decenije?
Deset godina potpune dominacije, mahanja rukama pored terena, naginjanja flašice vode kad je frka i svega što je radio mastermajnd iz srca Katalonije je sada već polako jedan deo u istorijskim knjigama jer ulazimo u neku novu eru gde njega više nema. Nećemo ni da mu pominjemo ime, što kaže jedan naš apstraktni umetnik i muzičar, u daljoj priči, zvaćemo ga "on". Da li vam je stvarno dosta bilo jednog Pepa Gvardiole, da ozbiljno maltretira vaše omiljene engleske timove, da diže trofeje i smeška se uz šaljive komentare na konferencijama za medije kao pravi zlikovac iz stripova ili nekih superherojskih filmova, ko šta više voli? Da li vam se smučio više čovek sijave glave pored terena u rolci da vaše timove odučava o fudbala svakog vikenda? Verovatno jeste.
Da li vama navijačima Mančester sitija posle prve zvanične utakmice nedostaje? Da li vama koji ne volite Arsenal i znate da je on kriptonit svog sunarodnika koji je pretio da uzme kraljevsku palicu od njega već nedostaje? Naravno da vam nedostaje. Ali, prošlo je to vreme. Spremite se da vam novi Pep usadi u fudbalske ćelije dominaciju kakvu ste gledali proteklih deset godina.
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Pazite ovo, posle osvojenog Komjuniti šilda u nedelju popodne šta se dešava – Mikel Arteta, u ukupnom broju trofeja u Premijer ligi, prestigao je mnoge uspešne menadžere, poput Kenija Dalgliša, Klaudija Ranijerija, Manuela Pelegrinija, Roberta Manćinija i Antonija Kontea, koji ostaju iza njega. Sledeći ispred je Jirgen Klop (8), a ostali su daleko gore - Ser Aleks Ferguson (38), Pep Gvardiola (20), Arsen Venger (17) i Žoze Murinjo (12). Za sada ima španski stručnjak jednu Premijer ligu, jedan FA kup i tri Komjuniti šilda, pošto se računa i ovaj Superkup Engleske u ukupan broj trofeja.
Nego, kakvo je stanje stvari sada u Premijer ligi? Ako gledamo realno, aktuelni šampion Engleske ulazi kao ubedljivo najjači tim na Ostrvu, bez premca. Utakmica protiv Mančester sitija ogolila je mnogo problema koje će imati Enco Mareska kao menadžer Građana i dosolila je mnogo dobrih stvari koju će imati Todbždije od petka, kada Frenk Lampard i njegova ekipa dođu na Emirate da prvo daju špalir pre početka meča, pa onda da časno probaju da se sa bojnog polja vrate sa što manje žrtava.
Ulazimo u eru engleskog fudbala, gde se postavlja pitanje – da li smo dobili smenu na tronu, kao što je umesto Džofrija Barateona - realno Lanistera - seo njegov mlađi brat Tomen? Od siledžije koji je pokorio Ostrvo toliko da su se svi plašili jednog od najboljih menadžera u istoriji fudbala, da li smo došli do trenutka kada njegov mlađi brat u malo manjoj strahoti preuzima primat nad šutiranjem lopte u kolevki fudbala?
Verovatno jesmo jer je Mikel Arteta sada za koplje iznad svih, po jačini tima, dubini ekipe, sastavu, kvalitetu, pa 'ajde da kažemo i po nekom znanju tokom svih ovih godina koliko se kalio i koliko mu je dopušteno da dođe do ovog trenutka gde je sada.
Mnogi bi se sada zapitali, eh ko poredi sve to posle jedne beznačajne utakmice u tamo nekom Superkupu, ali bi isti ti mogli da se zapitaju, ko može da stane na put zahuktaloj mašineriji koja se gradi šest godina i iz koje para tušti kao da tek treba prvi put da stane na šine.
Jedan je otišao, drugi je zaseo. Lako može da se desi da gledate novog Pepa - koji vam već inače nedostaje - koji će da privatizuje ovu ligu. Kako stvari sada stoje...