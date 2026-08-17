Slon nikada ne zaboravlja: Nejmar dva puta iskuliran, ali ko se zadnji smeje... (VIDEO)

Sastali su se Vasko i Santos i u februaru ove godine, kada su se takođe njih dvojica svađali i Tijago Mendes ga je čak nešto dodirnuo po licu, mada su tada obojica dobili po žuti karton, ali tu se nije završilo. Nejmar je posle utakmice opleo po Mendesu, pričao je da uvek on izaziva problem i da hoće da glumi lošeg momka, pa ga je čak nazvao i idiotom i da se dobro seća kada ga je povredio u Pari Sen Žermenu. Još je naveo da mu je i pretio, izazvao ga da ga povredi opet i bacio mu rukavicu u lice. A ovaj je samo čekao današnji dan...

Konačan razvoj situacije bio je sledeći – pošto su obojica kapiteni, nisu se rukovali ni na početku tokom podbacivanja novčića i odluke ko će stranu, ko će loptu, niti kada su se svi igrači pozdravljali, tako da su tenzije odmah počele tada. Srećom, nije bilo kršenja i krljanja kao u Francuskoj ili početkom ove godine, sve se završilo kako treba.

Jedino što je Nejmar na kraju mogao da slavi jer je Santos u drugom poluvremenu razbio domaćina 3:0 (0:0), iako je Vasko bio favorit. Golovima Gabrijela Barbose zvanog Gabigol, Vilijana Araa i Luana Peresa, protutnjali su kroz ovaj stadion.

Možda slon nikada ne zaboravlja, ali onaj koji se poslednje smeje, najslađe se smeje...