Slon nikada ne zaboravlja: Nejmar dva puta iskuliran, ali ko se zadnji smeje... (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | pon. 17.08.26. | 00:52
Tijago Mendes i Nejmar otvorili stari račun i stare rane
Nije se ni zakotrljala lopta u duelu Vasko da Game i Santosa, a već je nastala frka i u centru pažnje bio je Nejmar, kao i Tijago Mendes. Prošlo je šest godina od sporne situacije između pomenute dvojice igrača, ali sećate se sigurno onog crtanog filma gde ide ona čuvena – "slon nikada ne zaboravlja". Tako i Tijago Mendes. Beše to 2020. godine, kada je Nejmar igrao za Pari Sen Žermen, Tijago Mendes za Lion i kada je vezista pokosio ofanzivca i dobio crveni karton. Nastalo je svašta tada, Nejmar je rekao protivniku koji ga je slomio da je 'kreten' i možda je bio u pravu jer ga je povredio.
Ljut je bio tadašnji fudbaler Liona zbog svega što se desilo, smatrao je da nije bio crveni karton i da start nije bio toliko oštar, iako je povredio tadašnju desetku tima iz Pariza, zbog čega ga je Nejmarov otac blago rečeno vređao na društvenim mrežama. Kao što je rečeno, slon nikada ne zaboravlja.
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Sastali su se Vasko i Santos i u februaru ove godine, kada su se takođe njih dvojica svađali i Tijago Mendes ga je čak nešto dodirnuo po licu, mada su tada obojica dobili po žuti karton, ali tu se nije završilo. Nejmar je posle utakmice opleo po Mendesu, pričao je da uvek on izaziva problem i da hoće da glumi lošeg momka, pa ga je čak nazvao i idiotom i da se dobro seća kada ga je povredio u Pari Sen Žermenu. Još je naveo da mu je i pretio, izazvao ga da ga povredi opet i bacio mu rukavicu u lice. A ovaj je samo čekao današnji dan...
Konačan razvoj situacije bio je sledeći – pošto su obojica kapiteni, nisu se rukovali ni na početku tokom podbacivanja novčića i odluke ko će stranu, ko će loptu, niti kada su se svi igrači pozdravljali, tako da su tenzije odmah počele tada. Srećom, nije bilo kršenja i krljanja kao u Francuskoj ili početkom ove godine, sve se završilo kako treba.
Jedino što je Nejmar na kraju mogao da slavi jer je Santos u drugom poluvremenu razbio domaćina 3:0 (0:0), iako je Vasko bio favorit. Golovima Gabrijela Barbose zvanog Gabigol, Vilijana Araa i Luana Peresa, protutnjali su kroz ovaj stadion.
Možda slon nikada ne zaboravlja, ali onaj koji se poslednje smeje, najslađe se smeje...