TRANSFERI (nedelja, 16. avgust)

ned. 16.08.26. | 23:38

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Dogovoreno: Rodri je Barsin. Opširnije OVDE.
- Nair Tiknizjan sutra u Atini, neće igrati protiv Viktorije. Opširnije OVDE.
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- Dogovor na pomolu, Dibu Martinez stiže u Torino. Opširnije OVDE.
- Enkunku ponuđen Barseloni! Opširnije OVDE.
- Dogovoreno: Žoao Kanselo u Barsi za džabe. Opširnije OVDE.
- Crvena zvezda predstavila Alberta Rijeru. Opširnije OVDE.
- Dogovoreno: Amar Dedić u Njukaslu za 35.000.000. Opširnije OVDE.
- AEK dogovorio transfer Kervina Arijage. Opširnije OVDE.

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