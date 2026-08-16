TRANSFERI (nedelja, 16. avgust)

* * *

NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Dogovoreno: Rodri je Barsin. Opširnije OVDE.

- Nair Tiknizjan sutra u Atini, neće igrati protiv Viktorije. Opširnije OVDE.

- Gotovo: Dortmund dao 30.000.000 za još jednog supertalentovanog Grka. Opširnije OVDE.

- Nova opcija za Suzukija stiže iz Premijer lige. Opširnije OVDE.

- Lampard u danu završio dva nova napadača, posao od 45.000.000 evra! Opširnije OVDE.

- Dogovor na pomolu, Dibu Martinez stiže u Torino. Opširnije OVDE.

- Enkunku ponuđen Barseloni! Opširnije OVDE.

- Dogovoreno: Žoao Kanselo u Barsi za džabe. Opširnije OVDE.

- Crvena zvezda predstavila Alberta Rijeru. Opširnije OVDE.

- Dogovoreno: Amar Dedić u Njukaslu za 35.000.000. Opširnije OVDE.

- AEK dogovorio transfer Kervina Arijage. Opširnije OVDE.

* * *